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«Северный поток-2» в ожидании новых санкций: события ночи 4 июня — EADaily

«Северный поток-2» в ожидании новых санкций: события ночи 4 июня — EADaily

Американские сенаторы Тед Круз и Джейн Шейхин разработали законопроект, который предполагает новые санкции против российского газопровода «Северный поток-2». Их планируется распространить на услуги андеррайтинга, страхования или перестрахования для судов, которые будут задействованы в проекте. При этом ограничительные меры предлагается распространить и на компании, которые могут оказывать услуги по дооснащению трубопрокладчиков.

Вашингтону и Москве необходимо активизировать работу в связи со скорым истечением срока действия договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом, сказал спикер Кремля Дмитрий Песков. Так он отреагировал на слова американского лидера Дональда Трампа о необходимости нового «ядерного пакта».

Окончательный объем ущерба от разлива дизельного топлива на территории ТЭЦ-3 в Норильске будет зависеть от оперативности и своевременности предпринятых действий по устранению последствий аварии. Об этом заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. По ее словам, ликвидация последствий ЧП может занять несколько недель.

В случае если пандемия коронавируса продолжится до третьего квартала года и будет вторая волна, курс доллара в России может достигнуть к концу 2020-го 90 рублей. Такого варианта развития событий в экономике не исключают аналитики.

Каждый беспилотный бомбардировщик «Охотник» (С-70), разрабатываемый компанией «Сухой», будет стоить около 1 млрд рублей. Об этом пишут «Известия». Отмечается, что сейчас прототипы стоят дороже, но при массовом выпуске они подешевеют.

В корабле Crew Dragon, который пристыковался к МКС, компания Илона Маска SpaceX использовала российские комплектующие. Об этом рассказал эксперт в области отечественной космонавтики Вадим Лукашевич.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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