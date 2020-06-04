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СМИ узнали, в Marvel планируют заменить камео Стэна Ли на Дэдпула

СМИ узнали, в Marvel планируют заменить камео Стэна Ли на Дэдпула
. Стэн Ли, автор большинства персонажей Marvel Comics, появляется во многих блокбастерах студии. Но поскольку художника, актера и продюсера больше нет в живых (он умер в 2018 году), его хотят заменить другим персонажем, сообщает We got this covered.


"В Marvel рассматривают Дэдпула, чтобы у него были небольшие эпизоды в фильмах кинокомпании после того, как выйдет "Дэдпул 3", – рассказал инсайдер.

По словам источника, Стэн Ли тоже будет появляться в фильмах, только в еще более необычном виде. Например, его портрет может быть на плакате или картине где-то на заднем плане. Тем более, что такой прием уже использовали.


В фильме "Дэдпул 2" (2018 год), когда Домино (Зази Битц) летит на парашюте мимо зданий, на одной из высоток можно увидеть огромное граффити со Стэном Ли.


Ожидается, что третья часть боевика с Райаном Рейнольдсом в главной роли выйдет в 2022 году.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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