Сможет ли Россия перезапустить туризм за границу так, как Германия?

Алексей Вольцев

Германия и Великобритания готовы открыть выездной туризм, но на определенных условиях. Возможно, немецкая модель была бы применима для российского рынка, в то время как британский формат заставит многих воздержаться от заграничных вояжей.

ГЕРМАНИЯ ОТМЕНЯЕТ ЗАПРЕТ, НО РЕКОМЕНДАЦИИ ОСТАЮТСЯ

Правительство Германии, самого крупного выездного рынка Европы, приняло решение отменить с 15 июня запрет на зарубежные поездки в 31 страну ЕС, включая Великобританию. Предупреждение о запрете путешествий будет заменено конкретной информацией о ситуации в каждой стране или регионе. Обновления будут ежедневными.

Как заявил министр иностранных дел Германии Хейко Маас, решение было основано на «позитивной эволюции», наблюдаемой в странах Европы в отношении сдерживания пандемии.

Однако министр уточнил, что рекомендации, которые будут сделаны в отношении каждой страны, не следует понимать как «приглашение» к поездке. «Не нужно полагаться на «ложную безопасность», поскольку пандемия все еще существует», - заявил Маас.

Федеральное правительство отставляет за собой право «откатить» назад, если ситуация в других странах ухудшится. Так, если в течение 7 дней в той или иной стране на 100 000 жителей будет зарегистрировано 50 новых случаев, то на выезд по этому направлению снова наложат запрет.

Власти Германии считают, что жители страны должны сами решать – путешествовать за границу или нет. Глава МИД предупредил, что этим летом его министерство не будет организовывать репатриацию туристов, оказавшихся за границей. Начиная с марта, Германия вернула более 340 тыс. своих граждан, которые из-за прекращения авиасообщения не смогли самостоятельно вернуться домой.

Что касается поездок в страны за пределы ЕС, то Германия примет решение по этому вопросу, опираясь на общие рекомендации Европейской комиссии. Они ожидаются на этой неделе. Напомним, границы ЕС закрыты до 15 июня.

Решение властей Германии разрешить поездки только в пределах ЕС серьезно скажется на туризме Турции, Туниса и других стран. В Турции уже назвали это «ударом по туризму»: по оценке местных отельеров, на июнь они получили около 700 тыс.бронирований с немецкого рынка и теперь им придется возвращать эти деньги.

БРИТАНЦЕВ ПО ВОЗВРАЩЕНИЮ ИЗ ОТПУСКА ЖДЕТ КАРАНТИН

Правительство Великобритании официально не вводило запретов на зарубежные поездки, однако нашло способ отбить желание у граждан путешествовать. Всех прибывающих из-за границы с 8 июня ждет обязательная 14-дневная самоизоляция. Как минимум, такой карантин должен соблюдаться до 29 июня.

По этой причине крупнейший британский туроператор TUI отменил все вылеты по зарубежным направлениям до 1 июля. По заявлению туроператора, карантин по прибытии убьет как въездной, так и выездной туризм.

Министерство транспорта Великобритании в попытке спасти авиаперевозчиков от очередной волны убытков из-за ужесточения карантинных мер пытается договорится о «туристических коридорах» по ряду безопасных маршрутов, например, с Грецией и Португалией.

Однако аэропорты Великобритании, как и России, находятся в списке «ковидоопасных», так что британцев пока на пляжах Средиземноморья не ждут.

ЧТО БЛИЖЕ РОССИИ – МОДЕЛЬ ГЕРМАНИИ ИЛИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ?

По оценке экспертов, вряд ли немецкий или британский вариант на 100% применимы на российском рынке. Однако отдельные моменты – возможны.

«Россияне не столь дисциплинированы, как немцы, поэтому никакие рекомендации не смогут их заставить сидеть дома. Но сам по себе формат, который запускается в Германии, он гибкий, с опорой на текущую ситуацию. Важно и предупреждение о том, что никого эвакуировать не будут. В России при таком гибком формате, например, при покупке тура турист подписывает бумагу о том, что осознает все риски - это приемлемо. А вот как в Великобритании у нас дело не пойдет – никто не захочет после недели отдыха на море потом еще 14 дней просидеть дома», - говорит один из участников отрасли.

Напомним, ранее МИД РФ опубликовал обзор намерений ряда стран по открытию границ. Согласно этому документу, у россиян есть относительные шансы этим летом отдохнуть в Турции, Греции и на Кипре.

Как отмечают эксперты, если взять за ориентир старт зарубежных полетных программ «Аэрофлота», то возобновление поездок за границу возможно в третьем квартале 2020 года.

Кстати, эту информацию подтверждают и власти приграничных регионов. Так, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко (а регион граничит, в том числе, с Финляндией) во время эфира в Instagram сообщил, что границу с Финляндией откроют «до начала августа».