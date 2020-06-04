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Собянин назвал актуальным электронное голосование по поправкам в Москве

Собянин назвал актуальным электронное голосование по поправкам в МосквеФото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал актуальным электронное голосование по поправкам к Конституции в столице. Его слова передает ТАСС.

По словам мэра, москвичи привыкли к электронным формам голосования, так как в таком формате обсуждаются вопросы на портале «Активный гражданин». «Тем более, сейчас это актуально», — подчеркнул он.

Президент России Владимир Путин объявил днем всенародного голосования 1 июля и призвал граждан принять в нем активное участие. Этот день объявлен выходным с сохранением заработной платы.

Голосование пройдет на избирательных участках 1 июля и в течение шести дней до этой даты на площадках на открытом воздухе. Также в рамках профилактических мер избирателям раздадут маски, перчатки и одноразовые ручки, а на входе в участки измерят температуру.

Изначально всенародное голосование было запланировано на 22 апреля, но из-за распространения нового коронавируса президент принял решение его отложить. Среди возможных изменений — приоритет российского законодательства над международным, право Путина вновь баллотироваться на пост главы государства.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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