Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Создан антибиотик, побеждающий все бактерии

Создан антибиотик, побеждающий все бактерии
Ученые из Принстонского университета в США обнаружили соединение, которое побеждает самые устойчивые к антибиотикам бактерии. Результаты исследования были опубликованы в журнале Cell.

Соединение SCH-79797, обладающее двойным действием, может одновременно прокалывать стенки бактерий и разрушать фолиевую кислоту в их клетках. При этом у бактерий не вырабатывается к нему лекарственной устойчивости.

Отметим, за последние тридцать лет не появилось ни одного нового препарата, способного убивать грамотрицательные бактери, которые, в отличие от грамположительных, защищены внешним слоем, оберегающим их от большинства антибиотиков.

Как подчеркнул профессор Земером Гитай, SCH-79797 одновременно атакует изнутри и снаружи, и может уничтожить даже самых сильных противников − от кишечной палочки Escherichia coli до стафилококка и гонококка, устойчивых ко всем известным антибиотикам.

"Это первый антибиотик, который без сопротивления воздействует и на грамположительные и на грамотрицательные бактерии. Мы надеемся, что в будущем это приведет к появлению новых типов антибиотиков", − завил Гитай.
Он указал, что соединение назвали "иррезистин".

Основная проблема антибиотиков заключается в том, что бактерии быстро вырабатывают к ним резистентность, однако исследования показали, что ни один патоген не может противостоять SCH-79797.

Так, ученые в течение 25 дней снова и снова подвергали патогены воздействию препарата, и даже получили из хранилищ Всемирной организации здравоохранения наиболее устойчивый штамм гонококка Neisseria gonorrhoeae, который входит в топ-5 самых сложных для лечения.

И во всех случаях иррезистин показал высокую эффективность.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Индийские военные пройдут по Красной площади в День Победы
Индийские военные пройдут по Красной площади в День Победы
В пятницу состоится встреча высокого уровня в рамках Союзного государства
В пятницу состоится встреча высокого уровня в рамках Союзного
Играет на снижение. Нефть дешевеет из-за неопределенности заседания ОПЕК+
Играет на снижение. Нефть дешевеет из-за неопределенности заседания
Финал Лиги чемпионов-2019/20 может пройти в России
Финал Лиги чемпионов-2019/20 может пройти в России
Жена Малкина увидела зависть россиян к американцам
Жена Малкина увидела зависть россиян к американцам
Создан антибиотик, побеждающий все бактерии
Создан антибиотик, побеждающий все бактерии
Векшин: вопрос о кандидатах на пост главы СБР будет обсуждаться в пятницу
Векшин: вопрос о кандидатах на пост главы СБР будет обсуждаться в
Ридли Скотт рассказал о съемках культовой сцены в фильме "Чужой"
Ридли Скотт рассказал о съемках культовой сцены в фильме "Чужой"
Басиста Nirvana затравили за поддержку Трампа в борьбе с протестующими
Басиста Nirvana затравили за поддержку Трампа в борьбе с протестующими
5 июня 2020 года — начало коридора затмений. Советы астролога Анжелы Перл
5 июня 2020 года — начало коридора затмений. Советы астролога Анжелы
В Минобороны рассказали об оборудовании строящегося медцентра в Воронеже
В Минобороны рассказали об оборудовании строящегося медцентра в
Армию Хафтара отбросили от Триполи
Армию Хафтара отбросили от Триполи

Топ на сегодня

В Минздраве рассказали о симптомах COVID-19 у пожилых людей
В Минздраве рассказали о симптомах COVID-19 у пожилых людей
Ситуацию с коронавирусом в ряде российских регионов посчитали напряженной
Ситуацию с коронавирусом в ряде российских регионов посчитали
Известно, почему люди со II группой крови чаще заражаются COVID
Известно, почему люди со II группой крови чаще заражаются COVID
В ВОЗ прокомментировали данные о лечении COVID-19 витаминами
В ВОЗ прокомментировали данные о лечении COVID-19 витаминами
Расширен список товаров для борьбы с Covid-19, ввозимых в ЕАЭС беспошлинно
Расширен список товаров для борьбы с Covid-19, ввозимых в ЕАЭС

Еще по теме

Обнаружены новые гены устойчивости к антибиотикам
Чеснок делает антибиотики в разы эффективнее, – ученые
Ученые нашли древние бактерии, которые устойчивы к антибиотикам
Ученые открыли новую группу антибиотиков