Степанов прокомментировал антирекорд по новым случаям COVID-19

Алексей Вольцев

В Министерстве здравоохранения понимали, что при введении этапов выхода из карантина может увеличиться количество больных COVID-19, специалисты контролируют ситуацию и проводят эпидемиологическое расследование каждого случая.Об этом на брифинге 4 июня сказал министр здравоохранения Максим Степанов."У нас сегодня с одной стороны есть рекорд по количеству людей, которые выздоровели, - 602 человека, и антирекорд по количеству заболевших подтвержденных случаев - 588 за все время пандемии. Когда мы вводили смягчения, этапы выхода из карантина, в том числе применив адаптивный карантин, определенные признаки в разрезе каждого региона, у нас было понимание, что будет некоторое увеличение количества заболевших. Минздрав полностью контролирует ситуацию, по каждому случаю у нас происходит эпидемиологический анализ: мы анализируем как общие цифры, так и практически каждый случай заболевания - каким способом, круг лиц, которые были контактными, одновременно мы увеличиваем количество тестирований", - сказал Степанов.По словам министра, за предыдущие сутки проведены 14 301 тестирований, из которых 10 563 методом ПЦР и 3738 ИФА-тестирования.Он напомнил, что смягчение карантина четко регламентируется противоэпидемеологическими мерами, и призвал соблюдать рекомендации Минздрава."Это пользования средствами индивидуальной защиты, это пользование антисептиками, это соблюдение социальной дистанции. Все эти меры разработаны, чтобы снизить риск инфицирования, исключить инфицирование. Их нужно соблюдать. В противном случае мы будем наблюдать увеличение количества заболевших, и, как следствие, тогда Минздрав будет рекомендовать введение каких-то дополнительных мер", - сказал Степанов.