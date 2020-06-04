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Степанов прокомментировал антирекорд по новым случаям COVID-19

Степанов прокомментировал антирекорд по новым случаям COVID-19
В Министерстве здравоохранения понимали, что при введении этапов выхода из карантина может увеличиться количество больных COVID-19, специалисты контролируют ситуацию и проводят эпидемиологическое расследование каждого случая.

Об этом на брифинге 4 июня сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"У нас сегодня с одной стороны есть рекорд по количеству людей, которые выздоровели, - 602 человека, и антирекорд по количеству заболевших подтвержденных случаев - 588 за все время пандемии. Когда мы вводили смягчения, этапы выхода из карантина, в том числе применив адаптивный карантин, определенные признаки в разрезе каждого региона, у нас было понимание, что будет некоторое увеличение количества заболевших. Минздрав полностью контролирует ситуацию, по каждому случаю у нас происходит эпидемиологический анализ: мы анализируем как общие цифры, так и практически каждый случай заболевания - каким способом, круг лиц, которые были контактными, одновременно мы увеличиваем количество тестирований", - сказал Степанов.
По словам министра, за предыдущие сутки проведены 14 301 тестирований, из которых 10 563 методом ПЦР и 3738 ИФА-тестирования.

Он напомнил, что смягчение карантина четко регламентируется противоэпидемеологическими мерами, и призвал соблюдать рекомендации Минздрава.

"Это пользования средствами индивидуальной защиты, это пользование антисептиками, это соблюдение социальной дистанции. Все эти меры разработаны, чтобы снизить риск инфицирования, исключить инфицирование. Их нужно соблюдать. В противном случае мы будем наблюдать увеличение количества заболевших, и, как следствие, тогда Минздрав будет рекомендовать введение каких-то дополнительных мер", - сказал Степанов.
# Общество / В мире
По материалам: gogetnews.info

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