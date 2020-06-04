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Суд арестовал еще одного участника перестрелки в Киевской области

Суд арестовал еще одного участника перестрелки в Киевской области
Суд в Киеве арестовал с возможностью внесения 31 тысячи долларов залога еще одного участника перестрелки в Броварах, произошедшей 29 мая, сообщила в среду пресс-служба Нацполиции Киевской области.

Ранее в среду пресс-служба Нацполиции Украины в Киевской области сообщила, что суд избрал меры пресечения шести участникам инцидента: четверо арестованы на 60 суток без права внесения залога, один - с правом внесения 23,5 тысяч долларов залога, еще один отправлен под круглосуточный домашний арест. Позднее пресс-служба МВД сообщила, что еще четырем фигурантам, в том числе организатору, избрана мера пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.

# В мире
По материалам: ria.ru

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