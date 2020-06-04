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Трамп считает, что Байден ничего не сделал для решения проблемы расизма

Трамп считает, что Байден ничего не сделал для решения проблемы расизма
Президент США Дональд Трамп, считает, что его вероятный соперник на выборах главы государства бывший вице-президент демократ Джо Байден ничего не сделал за годы своей политической карьеры для борьбы с расизмом в стране.


"Я слышал, как Байден сегодня говорил о системном расизме в полицейском департаменте. И у меня простой вопрос: он был там (в политике – ред.) 43 года, почему он ничего не сделал с этим? Я этим занимаюсь только три с половиной года", - сказал в интервью телеканалу Newsmax TV Трамп, которого не раз критиковали за расистские высказывания.

Так например после инцидента в приграничном городе Эль-Пасо, где белый мужчина из ненависти к мексиканцам открыл стрельбу по посетителям торгового центра, противники Трампа, прежде всего демократы, заявляли, что риторика президента США служит катализатором расистских настроений в обществе и ведет к всплеску насилия.


Делавэр с 1973 по 2009 годы, а затем до 2017 года – вице-президентом США.
# В мире
По материалам: ria.ru

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