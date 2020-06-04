Трамп считает, что Байден ничего не сделал для решения проблемы расизма

Лидия Мартынова

Президент США Дональд Трамп, считает, что его вероятный соперник на выборах главы государства бывший вице-президент демократ Джо Байден ничего не сделал за годы своей политической карьеры для борьбы с расизмом в стране.





"Я слышал, как Байден сегодня говорил о системном расизме в полицейском департаменте. И у меня простой вопрос: он был там (в политике – ред.) 43 года, почему он ничего не сделал с этим? Я этим занимаюсь только три с половиной года", - сказал в интервью телеканалу Newsmax TV Трамп, которого не раз критиковали за расистские высказывания.

Так например после инцидента в приграничном городе Эль-Пасо, где белый мужчина из ненависти к мексиканцам открыл стрельбу по посетителям торгового центра, противники Трампа, прежде всего демократы, заявляли, что риторика президента США служит катализатором расистских настроений в обществе и ведет к всплеску насилия.

Делавэр с 1973 по 2009 годы, а затем до 2017 года – вице-президентом США.