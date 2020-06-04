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У нотариусов может появиться реестр недееспособных граждан

У нотариусов может появиться реестр недееспособных граждан

В рамках единой информационной системы нотариата могут создать реестр недееспособных граждан. Такой законопроект Государственная Дума планирует рассмотреть в первом чтении до конца весенней сессии.

На данный момент в нашей стране отсутствует реестр или единая база данных со сведениями о лицах, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными.

Нотариусам из-за существующего положения проблематично выяснять дееспособность обратившихся граждан, в результате это приводит к правовым конфликтам, объясняют авторы инициативы, депутаты от «Единой России», в том числе Антон Гетта и Виктор Водолацкий.

«Учитывая изложенное, в целях более эффективной защиты прав и законных интересов граждан законопроектом предлагается создание полноценного реестра лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, и включение этого реестра в число реестров, содержащихся в единой информационной системе нотариата (ЕИС)», — говорится в сопроводительных документах.

Оператором реестра должна стать Федеральная нотариальная палата.

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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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