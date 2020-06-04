У сотрудников военкомата в Ровно обнаружили коронавирус: повлияет ли это на призыв

Алексей Вольцев

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

У сотрудников Ровенского военкомата обнаружили коронавирус. Отметим, Ровенская область одна из 8 областей Украины не готовых к ослаблению карантина.

На брифинге заместитель председателя Ровенской ОГА Сергей Подолин сообщил о заболевании троих сотрудников военкомата.

По его словам, они в удовлетворительном состоянии и находятся на самоизоляции.

В заведении проводят дезинфекцию помещений. Вместе с тем, военкомат работает в обычном режиме и на призыв это не повлияет, сообщил Подолин.

Напомним, в этом году весенний призыв перенесли на май-июнь. На срочную военную службу из Ровенской области планируют призвать более 500 человек.