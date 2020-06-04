У сотрудников военкомата в Ровно обнаружили коронавирус: повлияет ли это на призыв
Сегодня, 18:28 Алексей Вольцев
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»
У сотрудников Ровенского военкомата обнаружили коронавирус. Отметим, Ровенская область одна из 8 областей Украины не готовых к ослаблению карантина.
На брифинге заместитель председателя Ровенской ОГА Сергей Подолин сообщил о заболевании троих сотрудников военкомата.
По его словам, они в удовлетворительном состоянии и находятся на самоизоляции.
В заведении проводят дезинфекцию помещений. Вместе с тем, военкомат работает в обычном режиме и на призыв это не повлияет, сообщил Подолин.
Напомним, в этом году весенний призыв перенесли на май-июнь. На срочную военную службу из Ровенской области планируют призвать более 500 человек.15 Сделайте "ФАКТЫ"
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По материалам: fakty.ua