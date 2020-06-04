Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Украина возобновляет авиасообщение: в «Борисполе» предупредили пассажиров о новых правилах

Украина возобновляет авиасообщение: в «Борисполе» предупредили пассажиров о новых правилах

Украина возобновляет авиасообщение: в «Борисполе» предупредили пассажиров о новых правилах

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Украина возобновляет приостановленное на время карантина авиасообщение. С 5 июня будут выполняться рейсы внутри страны.

В аэропорту «Борисполь» сообщили, что все внутренние рейсы будут обслуживаться в терминале D. Вход в терминал будет разрешен только пассажирам с посадочным талоном или билетом, в медицинских масках или респираторах. Провожающие в терминал допускаться не будут.

На въезде в аэропорт расположен контрольно-пропускной пункт Нацполиции, на котором полицейские будут проводить температурный скрининг.

«Просим пассажиров обращать внимание на знаки дорожного движения и с запасом планировать свое время на дорогу в аэропорт», — говорится в сообщении пресс-службы «Борисполя».

Напомним, с 15 июня Украина возобновляет и международное авиасообщение. О начале полетов с 16 июня сообщили в столичном аэропорту «Киев» имени Сикорского.

148 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

[img]"[/img]
# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Малышева заявила о невозможности заразиться коронавирусом через поверхности
Малышева заявила о невозможности заразиться коронавирусом через
Электронное голосование по поправкам пройдет в двух регионах
Электронное голосование по поправкам пройдет в двух регионах
В Японии снова призвали отобрать у России все Южные Курилы
В Японии снова призвали отобрать у России все Южные Курилы
Наталья Водянова о нежностях с Антуаном Арно, своем свадебном платье и новом таланте
Наталья Водянова о нежностях с Антуаном Арно, своем свадебном платье
На полицейских в Нью-Йорке напал «иммигрант балканского происхождения»
На полицейских в Нью-Йорке напал «иммигрант балканского происхождения»
Цена разлива: после аварии на ТЭЦ «Норникеля» Потанин лишился $ 1,5 млрд
Цена разлива: после аварии на ТЭЦ «Норникеля» Потанин лишился $ 1,5
Падение акций "Норникеля" – спекуляция, считают аналитики
Падение акций "Норникеля" – спекуляция, считают аналитики
Какие ретроградные планеты самые опасные и почему
Какие ретроградные планеты самые опасные и почему
Названы самые популярные песни про карантин
Названы самые популярные песни про карантин
В Москве занятия проекта «Экошкола онлайн» начнутся 5 июня
В Москве занятия проекта «Экошкола онлайн» начнутся 5 июня
В ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского 19 июня стартует приемная кампания – 2020
В ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского 19 июня стартует приемная
Утверждены особенности приема в колледжи и техникумы в 2020/21 учебном году
Утверждены особенности приема в колледжи и техникумы в 2020/21

Топ на сегодня

Ситуацию с коронавирусом в ряде российских регионов посчитали напряженной
Ситуацию с коронавирусом в ряде российских регионов посчитали
В Норильске разлив топлива, власти ввели режим ЧС. Что происходит?
В Норильске разлив топлива, власти ввели режим ЧС. Что происходит?
Путин принял приглашение главы ХМАО Комаровой приехать в регион
Путин принял приглашение главы ХМАО Комаровой приехать в регион
Кадыров порассуждал о вреде вышек 5G и чипировании
Кадыров порассуждал о вреде вышек 5G и чипировании
МИД России: Отношения с Турцией переживают подъём
МИД России: Отношения с Турцией переживают подъём

Еще по теме

В Европу за 40 евро: ирландский лоукостер назвал дату возобновления полетов из Украины
Россия возобновила авиасообщение с Турцией
Эвакуация в Пулкове вызвала задержку рейсов
В Турцию отправились первые после снятия запрета российские самолеты