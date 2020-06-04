Установлено, что нефть в Норильске разлилась на 180 тысяч квадратных метров
Площадь разлива нефтепродуктов в результате аварии в Норильске, по данным прокуратуры Красноярского края составила 180 тысяч квадратных метров.
ЧП случилось 29 мая, но в Кремле о нем узнали спустя несколько дней. В связи с этим президент объявил ЧС федерального масштаба.
В настоящее время на производственной площадке ТЭЦ №3, где произошел разлив 21 тыс. тонн дизельного топлива, работают следователи прокуратуры, специалисты МЧС, Росрыболовства, Росприроднадзора, Ростехнадзора.
Как сообщается в пресс-релизе краевой прокуратуры, на месте аварии установлены заградительные боны с целью сдержать дальнейшее распространение нефтяного пятна по поверхности воды.
Возбуждены уголовные дела по трем статьям УК РФ, назначено ряд экспертиз для определения суммы ущерба и причин происшествия. По предварительным данным ущерб составляет около 100 млрд рублей.
Сообщается, что 4 июня на место ЧП прибыли губернатор края Александр Усс, глава МЧС России и заместитель Генпрокурора.Читайте также: Разлив топлива в Норильске: Путин ввел режим ЧС федерального уровняМосква узнала об аварии в Норильске через полчаса