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Установлено, что нефть в Норильске разлилась на 180 тысяч квадратных метров

Установлено, что нефть в Норильске разлилась на 180 тысяч квадратных метров

Площадь разлива нефтепродуктов в результате аварии в Норильске, по данным прокуратуры Красноярского края составила 180 тысяч квадратных метров.

ЧП случилось 29 мая, но в Кремле о нем узнали спустя несколько дней. В связи с этим президент объявил ЧС федерального масштаба.

В настоящее время на производственной площадке ТЭЦ №3, где произошел разлив 21 тыс. тонн дизельного топлива, работают следователи прокуратуры, специалисты МЧС, Росрыболовства, Росприроднадзора, Ростехнадзора.

Как сообщается в пресс-релизе краевой прокуратуры, на месте аварии установлены заградительные боны с целью сдержать дальнейшее распространение нефтяного пятна по поверхности воды.

Возбуждены уголовные дела по трем статьям УК РФ, назначено ряд экспертиз для определения суммы ущерба и причин происшествия. По предварительным данным ущерб составляет около 100 млрд рублей.

Сообщается, что 4 июня на место ЧП прибыли губернатор края Александр Усс, глава МЧС России и заместитель Генпрокурора.

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По материалам: u-f.ru

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