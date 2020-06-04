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Утверждены особенности приема в колледжи и техникумы в 2020/21 учебном году

Утверждены особенности приема в колледжи и техникумы в 2020/21 учебном году

Новый приказ Минпросвещения России об особенностях приема на обучение по образовательным программам СПО в 2020/21 учебном году зарегистрирован в Минюсте России, сообщает пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации.

Описанные в приказе особенности приема действуют по решению органа исполнительной власти в каждом субъекте Российской Федерации, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки.

В соответствии с приказом продлен прием документов: на очную форму обучения он завершается 25 августа, по специальностям, требующим определенных творческих способностей, физических, психологических качеств, – 15 августа. Если в организации есть свободные места, прием продлевается до 25 ноября.
При этом организации сами устанавливают сроки приема документов на очно-заочную и заочную форму обучения.

Расширены способы подачи заявления о приеме документов: так, поступающие могут отправить заявление о приеме, а также уведомление о намерении обучаться по почте и в электронной форме (по электронной почте, через региональные порталы государственных и муниципальных услуг).

Вступительные испытания, а также подача и рассмотрение апелляций проходят с использованием дистанционных технологий. Формы испытаний определяются организациями СПО самостоятельно.

# Общество
По материалам: edu.ru

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