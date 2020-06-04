В Европу за 40 евро: ирландский лоукостер назвал дату возобновления полетов из Украины

Алексей Вольцев

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Разработавший стратегию возвращения на рынок после завершения карантинных ограничений ирландский лоукостер Ryanair ланирует уже в июле возобновить рейсы из Украины в 4 города Италии.

Об этом передает Telegram-канал «Ryanair Украина».

Так, компания намерена осуществлять рейсы из Киева, Львова, Харькова и Одессы.

В частности, уже с 6 июля авиакомпания планирует возобновить рейсы:

Киев-Рим;Киев-Милан (Бергамо);Львов-Болонья;Харьков-Милан (Бергамо);Одесса-Милан (Бергамо);Одесса-Болонья.

Днем позже, 7 июля, Ryanair планирует запустить рейсы по маршрутам:

Киев-Болонья;Киев-Катания;Львов-Милан (Бергамо).

А с 8 июля ожидается возобновление перелетов по маршрутам:

Львов-Рим;Одесса-Рим.

Отмечается, что цены на авиарейсы стартуют от 40 евро в одну сторону.

Напомним, что Украина и Грузия договорились о возобновлении авиасообщения с 1 июля.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на заседании Кабмина о том, что Украина открывает приостановленное на время карантина авиасообщение с 5 июня (внутреннее) и с 15 июня (международное). К тому же о начале полетов с 16 июня сообщили в столичном аэропорту имени Сикорского.