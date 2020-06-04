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В кабмине поддержали законопроект о праве кочевников регистрироваться в муниципальных образованиях

В кабмине поддержали законопроект о праве кочевников регистрироваться в муниципальных образованиях

Комиссия Правительства по законопроектной деятельности поддержала законопроект, позволяющий гражданам России, которые относятся к коренным малочисленным народам, ведущим кочевой или полукочевой образ жизни, регистрироваться в муниципальном образовании по маршруту кочевания. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующий законопроект был внесён группой депутатов во главе с первым зампредседателя думского Комитета по делам национальностей Ильдаром Гильмутдиновым в феврале 2020 года.

Документом предлагается дать право кочевникам — представителям коренных малочисленных народов, не имеющим постоянного места проживания, зарегистрироваться в любом городе, селе или другом муниципальном образовании, в границах которых проходит маршрут их кочевий. «Правительством РФ законопроект поддерживается с учётом указанных замечаний», — сказано в отзыве.

Отмечается, что депутаты предлагают наделить МВД правом определять порядок выдачи органами местного самоуправления документа, который подтверждает ведение гражданином кочевого образа жизни.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июне.

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По материалам: pnp.ru

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