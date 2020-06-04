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В Кремле следят за ситуацией с COVID-19 перед голосованием по Конституции

В Кремле следят за ситуацией с COVID-19 перед голосованием по Конституции
Власти с повышенным вниманием отслеживают ситуацию с COVID-19 перед голосованием по конституции, приоритет - безопасность и здоровье людей, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Общероссийское голосование по поправкам в конституцию было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. В понедельник президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.

Журналисты отметили, что неоднократно сообщалось, что не все регионы готовы к снятию ограничений из-за пандемии коронавируса. Они спросили Пескова, значит ли это, что именно эти регионы не смогут провести голосование по поправкам в конституцию.


Анна Попова - ред.). Это значительный срок", - ответил Песков.
# Политика
По материалам: ria.ru

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