В Кремле следят за ситуацией с COVID-19 перед голосованием по Конституции

Влада Некрасова

Власти с повышенным вниманием отслеживают ситуацию с COVID-19 перед голосованием по конституции, приоритет - безопасность и здоровье людей, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Общероссийское голосование по поправкам в конституцию было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. В понедельник президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.

Журналисты отметили, что неоднократно сообщалось, что не все регионы готовы к снятию ограничений из-за пандемии коронавируса. Они спросили Пескова, значит ли это, что именно эти регионы не смогут провести голосование по поправкам в конституцию.

Анна Попова - ред.). Это значительный срок", - ответил Песков.