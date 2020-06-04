В Крыму отложили плановое повышение тарифов на свет и газ

Алексей Вольцев

Плановое повышение тарифов на электроэнергию и газ с 1 июля в Крыму отменено. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. При этом он подчеркнул, что решение согласовано с федеральными властями.

«Выполнение этой дорожной карты по приведению тарифов к среднероссийскому уровню сдвигается на один год вправо», — уточнил Аксенов.

Следует отметить, что в следующем году, по словам главы республики, двойного повышения тарифов не произойдет. Рост ожидается лишь тот, который был запланирован на текущий год. Напомним, по данным властей, в июле тарифы на электроэнергию и газ должны были подняться на 7−8 процентов.