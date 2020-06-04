В ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского 19 июня стартует приемная кампания – 2020

Анастасия Иванова

В Липецком государственном педагогическом университете имени П.П. Семенова-Тян-Шанского 19 июня стартует приемная кампания – 2020, сообщает пресс-служба вуза.

Для поступающих создан новый сервис «Прием-2020», который значительно упростил поиск возможных направлений подготовки по определенному набору экзаменов и включил всю необходимую информацию об алгоритме поступления.

В этом году документы будут приниматься только в дистанционном формате. Вуз специально создал анимационный ролик для поступающих, в доступном формате рассказывающий о приемной кампании. В пресс-службе уточнили, что оригиналы документов об образовании необходимо будет предоставить в течение учебного года.