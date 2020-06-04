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В Минобороны рассказали об оборудовании строящегося медцентра в Воронеже

В Минобороны рассказали об оборудовании строящегося медцентра в Воронеже
Более 3,5 тысячи единиц медтехники будет поставлено в многопрофильный медицинский центр в Воронеже, который строит Минобороны РФ, сообщили журналистам в четверг в военном ведомстве.

"В многофункциональный медицинский центр, возводимый Минобороны России в Воронеже, будет поставлено свыше 3,5 тысячи единиц медицинской техники и специального оборудования", - сказали в министерстве.

# Россия
По материалам: ria.ru

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