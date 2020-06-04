В Москве занятия проекта «Экошкола онлайн» начнутся 5 июня

Влада Некрасова

В Москве занятия проекта «Экошкола онлайн» начнутся 5 июня, сообщает пресс-служба Департамента образования и науки города.

Основная цель мастер-классов и виртуальных экскурсий – временно заменить реальные полевые выходы на природу для проведения исследований.

Отмечается, что ученики школы смогут больше узнать о ландшафтных особенностях природных объектов и основах полевой геоботаники, о том, какие растения можно встретить в столичном регионе, научатся различать голоса птиц. Кроме того, в программу вошли занятия по экологическому мониторингу и биологические практикумы.

Школьники будут совершать виртуальные экскурсии по природным территориям вместе с педагогами. Учителя расскажут, как правильно определять живые организмы, описывать состояния экосистем и нагрузку хозяйственной деятельности человека на них. Акцент сделают на знакомстве с практическими методиками исследования.

«Традиционно экошкола проводилась как полевой экологический практикум, как выездное мероприятие на природные территории. Текущая ситуация потребовала гибких и творческих решений, чтобы поддержать интерес школьников к занятиям по экологии в период, когда выезды объективно невозможны, а также мотивировать их на будущие путешествия и открытия. Поэтому мы предложили большое разнообразие открытых онлайн-проектов, в том числе «Экошколу онлайн», которая позволяет школьникам побывать на природе не выходя из дома», – сообщил директор Московского детско-юношеского центра экологии, краеведения и туризма Дмитрий Моргун.