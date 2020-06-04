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В Омской области построят одну из крупнейших солнечных электростанций

В Омской области построят одну из крупнейших солнечных электростанций
До конца года в Омской области появится одна из крупнейших солнечных электростанций Сибири, рассказали в правительстве области в четверг.

"До конца 2020 года в Нововаршавском районе Омской области появится электростанция мощностью 30 мегаватт, расположенная на территории площадью 80 гектаров, станция станет одной из крупнейших в Сибири", - рассказали в правительстве.

Объемы инвестиций в проект со стороны компании Avelar Solar Technology (входит в группу компаний в РФ "Хевел Солар") составили порядка 2,4 миллиарда рублей, отмечается в сообщении. После запуска станции появится 20 новых рабочих мест. Соглашение о строительстве ранее в правительстве подписали с ГК "Хевел" – крупнейшим отечественным производителем высокоэффективных солнечных модулей мирового уровня.


Новая солнечная электростанция станет второй в регионе. Сейчас на ее территории активно идет строительство, которое должно завершиться в сентябре, а ввод электростанции запланирован до конца этого года.


"Безусловно, внедрение экологических технологий – это прогресс. Правительство поддерживает инициативы инвесторов в реализации проектов по снижению выбросов в атмосферу. Компания уже выразила желание расширить географию объектов и построить еще несколько солнечных электростанций на территории Омской области. Будем прорабатывать этот вопрос", - цитирует пресс-служба правительства вице-губернатора Дмитрия Ушакова.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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