В пятницу состоится встреча высокого уровня в рамках Союзного государства

Анастасия Иванова

Российско-белорусская встреча высокого уровня в рамках Союзного государства состоится 5 июня в формате видеоконференции, заявил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.

"Завтра у нас состоится первая за последний период группа высокого уровня в таком же режиме, как сегодня. Посмотрим, что из этого получится. Но есть нерешенные вопросы, их надо будет решать", - заявил Рапота в четверг в ходе экспертной сессии "Россия и Беларусь: будущее после пандемии".

Он добавил, что "дальше надо и совет министров как-то возродить, деятельность более активную и, естественно, высший госсовет". Также по его словам, необходимо сохранить экспертное взаимодействие в рамках организации.