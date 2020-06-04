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В пятницу состоится встреча высокого уровня в рамках Союзного государства

В пятницу состоится встреча высокого уровня в рамках Союзного государства
Российско-белорусская встреча высокого уровня в рамках Союзного государства состоится 5 июня в формате видеоконференции, заявил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.

"Завтра у нас состоится первая за последний период группа высокого уровня в таком же режиме, как сегодня. Посмотрим, что из этого получится. Но есть нерешенные вопросы, их надо будет решать", - заявил Рапота в четверг в ходе экспертной сессии "Россия и Беларусь: будущее после пандемии".

Он добавил, что "дальше надо и совет министров как-то возродить, деятельность более активную и, естественно, высший госсовет". Также по его словам, необходимо сохранить экспертное взаимодействие в рамках организации.

# Россия
По материалам: ria.ru

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