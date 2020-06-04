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В регионах России внедрят универсальный проездной для общественного транспорта

В регионах России внедрят универсальный проездной для общественного транспорта

Министерство транспорта планирует внедрить универсальный билет, которым можно будет оплатить проезд в общественном транспорте в любом регионе страны. Об этом в четверг сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента цифровой трансформации ведомства Дмитрия Баканова.

По его словам, задачу планируется реализовать до конца 2021 года. Для этого в регионах внедрят передовые цифровые технологии, в том числе, бесконтактные способы оплаты проезда.

Перевозчики, в свою очередь, смогут не только оснастить транспортные средства современным бортовым оборудованием, но и воспользоваться цифровыми сервисами мониторинга пассажиропотока и выручки, учета выпадающих доходов, контроля оплаты проезда.

В ведомстве ожидают, что внедрение универсального билета повысит привлекательность общественного транспорта для населения. Кроме того, единые стандарты оплаты проезда позволят регионам оптимизировать расходы бюджетов на субсидии и повысить налогооблагаемую выручку за счет прозрачного учета пассажирских перевозок.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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