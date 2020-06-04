В России назвали незаконными угрозы США санкциями «Северному потоку-2»

Вадим Карасев

Фото: Stine Jacobsen / Reuters

Россия продолжит строительство газопровода «Северный поток-2», осуществляя проект вместе со своими европейскими партнерами, заявил глава международного комитета Совете Федерации Константин Косачев в беседе с РИА Новости.

По его словам, санкционные угрозы со стороны США являются незаконными и циничными. «Вызывает изумление степень наглости инициатора законопроекта сенатора Теда Круза, который назвал газопровод "критической угрозой национальной безопасности США"», — сказал Косачев.

Сенатор добавил, что отношение к санкционным угрозам со стороны американских властей остается неизменным. Он также подчеркнул, что Москва продолжить действовать по плану, который был согласован с Германией и другими странами-членами Евросоюза, участвующими в проекте.

Ранее сенатор Техаса Тед Круз заявил, что «Северный поток-2» угрожает интересам США и не может быть завершен. Он рассказал о намерении расширить список ограничений.

Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря должны были запустить в конце 2019 года. Однако завершение строительства пришлось отложить из-за позиции Дании, которая долго не согласовывала Москве маршрут прохождения проекта через свои воды, а затем — из-за ограничений со стороны США в отношении компаний, участвующих в проекте. В результате работы по прокладке труб приостановил швейцарский подрядчик Allseas, и Россия столкнулась с необходимостью достраивать объект собственными силами. Срок запуска проекта перенесли на рубеж 2020-2021 годов.