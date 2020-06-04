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В России резко выросли продажи электронных копий Конституции

В России резко выросли продажи электронных копий Конституции
Продажи копий конституции в электронном виде в России выросли в четыре раза в 2020 году, больше всего экземпляров было продано 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о переносе даты общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в конституцию, сообщили РИА Новости в группе компаний "ЛитРес".

"Группа компаний проанализировала интерес к Конституции РФ в электронном варианте за первые пять месяцев 2020 года. В сервисе ЛитРес ее продажи выросли в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пик продаж пришелся на март и апрель. В мае заметен спад, но количество проданных экземпляров конституции все равно превышает результаты первых двух месяцев года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего экземпляров было продано 25 марта, когда президент РФ объявил о дате переноса общероссийского голосования по поправкам в конституцию, – 17% от общего числа продаж в марте.


"В книжном сервисе по подписке MyBook в январе-мае 2020 года пользователи в 3 раза чаще добавляли конституцию себе в аккаунт для прочтений, чем годом ранее. Пик интереса пришелся на май – 33% от общего количества добавлений в 2020 году", - заключили в пресс-службе.

# Россия
По материалам: ria.ru

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