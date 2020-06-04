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В России за сутки 107 военных вылечились от коронавируса

В России за сутки 107 военных вылечились от коронавируса
Еще 107 военнослужащих в ВС РФ вылечились от новой коронавирусной инфекции за прошедшие сутки, общее число выздоровевших достигло 4121, сообщается на сайте Минобороны России.

"За прошедшие сутки в вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровели 107 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 4121", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по истечении 14 суток и второго отрицательного результата тестирования сняли с наблюдения 61 военного. Общая численность снятых с медконтроля - 11 680.


"В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях на текущие сутки установлены 1435 военнослужащих с положительными результатами тестирования", - говорится в сообщении.

# Россия
По материалам: ria.ru

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