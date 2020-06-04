В России захотели ввести новый крупный штраф для водителей

Вадим Карасев

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Российские автомобилисты могут столкнуться с новым крупным штрафом, который предусмотрен проектом нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Об этом пишет «Парламентская газета».

Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Согласно новой доработанной редакции КоАП, как и прежде, невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения будет наказываться штрафом в размере 30 тысяч рублей, а также лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок от 1,5 года до 2 лет. Однако размер штрафа увеличивается до 50 тысяч рублей в случае, если в этот момент в машине находился несовершеннолетний в возрасте до 16 лет, а срок лишения права заниматься деятельностью, связанной с вождением, составит от 2 до 3 лет.

Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов направил в Министерство юстиции отрицательный отзыв на законопроект, подчеркнув, что считает преждевременным его принятие на данном этапе, а саму редакцию — требующей существенных изменений. По словам Титова, авторы новой версии КоАП не только не ликвидировали многочисленные избыточные и устаревшие обязательные требования, но и захотели ввести новые крупные штрафы.

В конце мая Минюст опубликовал доработанный проект нового КоАП для общественного обсуждения.