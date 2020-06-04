Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В сети обсуждают видео "натянутой" улыбки Мелании Трамп

В сети обсуждают видео "натянутой" улыбки Мелании Трамп

Во вторник 73-летний президент США Дональд Трамп и его 50-летняя супруга Мелания посетили Национальный храм святого Иоанна Павла II в Вашингтоне, после чего появились на публике и позировали для фотосессии. Но в то время как глава государства делал это весьма охотно, первая леди страны выглядела очень напряженной. На видео попал момент, когда Дональд Трамп, широко улыбавшийся фотографам, попросил улыбнуться и свою жену. Мелания это сделала явно через силу.

Ролик быстро разлетелся по сети и стал вирусным. Интернет-пользователи отметили, что Мелания казалась несчастной и напряженной.Мелания выглядит как жертва домашнего насилия.Она ненавидит его. Мне даже немного жаль ее. Она презирает в нем все, но она заключена в ловушку. Это то, что меня огорчает. Я знаю, что она сама выбрала быть с ним. Но я думаю, что он ей угрожал, если она бросит его или будет выступать против него. Так сложно убежать от самовлюбленного человека, а быть с ним — это просто кошмар,

— стали ставить диагноз по видео пользователи сети.

После этого ролика Мелании припомнили и ее улыбку во время инаугурации супруга в начале 2017 года — тогда она тоже сделала это неискренне.


Впрочем, вероятно, Мелания просто считает, что сейчас не лучшее время, чтобы улыбаться на публику во все 32 зуба: в стране происходят разрушительные беспорядки, поджоги, процветают мародерство и тотальный беспредел. А учитывая то, что все это наложилось на пандемию коронавируса, который уже унес жизни сотен тысяч человек и нанес огромный ущерб экономике страны, радоваться (пусть хоть и для фото) кажется совсем неуместным.



# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Векшин: вопрос о кандидатах на пост главы СБР будет обсуждаться в пятницу
Векшин: вопрос о кандидатах на пост главы СБР будет обсуждаться в
Ридли Скотт рассказал о съемках культовой сцены в фильме "Чужой"
Ридли Скотт рассказал о съемках культовой сцены в фильме "Чужой"
Басиста Nirvana затравили за поддержку Трампа в борьбе с протестующими
Басиста Nirvana затравили за поддержку Трампа в борьбе с протестующими
5 июня 2020 года — начало коридора затмений. Советы астролога Анжелы Перл
5 июня 2020 года — начало коридора затмений. Советы астролога Анжелы
В Минобороны рассказали об оборудовании строящегося медцентра в Воронеже
В Минобороны рассказали об оборудовании строящегося медцентра в
Армию Хафтара отбросили от Триполи
Армию Хафтара отбросили от Триполи
Политик забыла выключить камеру и показала голую грудь
Политик забыла выключить камеру и показала голую грудь
Новый прибор сможет дистанционно измерять скорость ветра
Новый прибор сможет дистанционно измерять скорость ветра
Хафтар «оступился» в аэропорту Триполи на фоне интенсивной дипломатии
Хафтар «оступился» в аэропорту Триполи на фоне интенсивной дипломатии
"Москоллектор" упростил выдачу техусловий по заявкам через личный кабинет
"Москоллектор" упростил выдачу техусловий по заявкам через личный
Россиянам рассказали об опасностях при покупке лекарств через интернет
Россиянам рассказали об опасностях при покупке лекарств через интернет
Мышь не проскочит: космическая система России увидит ракетное нападение
Мышь не проскочит: космическая система России увидит ракетное

Топ на сегодня

В Минздраве рассказали о симптомах COVID-19 у пожилых людей
В Минздраве рассказали о симптомах COVID-19 у пожилых людей
Известно, почему люди со II группой крови чаще заражаются COVID
Известно, почему люди со II группой крови чаще заражаются COVID
В ВОЗ прокомментировали данные о лечении COVID-19 витаминами
В ВОЗ прокомментировали данные о лечении COVID-19 витаминами
Ситуацию с коронавирусом в ряде российских регионов посчитали напряженной
Ситуацию с коронавирусом в ряде российских регионов посчитали
Делегация ВОЗ все еще собирается посетить Туркмению, где якобы нет Covid-19
Делегация ВОЗ все еще собирается посетить Туркмению, где якобы нет

Еще по теме

Дональд, Мелания и Тиффани Трамп посетили пасхальную службу во Флориде
Мелания Трамп впервые после операции на почках появилась на официальном мероприятии
Мелания Трамп направилась на встречу с детьми мигрантов в куртке «Мне плевать»
Мелания Трамп впервые прокомментировала измены мужа