В Швеции появилась "вакансия мечты" с зарплатой в две тысячи долларов

Алексей Вольцев

В Швеции появилась вакансия, согласно которой в обязанности сотрудника будет входить только включать и выключать свет на станции Корсвеген в начале и конце рабочего дня, сообщает Sveriges Radio.

По словам авторов проекта, получившего название "Вечная должность", художников Симона Голдина и Якоба Сеннебю, они готовы платить фиксированную зарплату в размере 2,3 тысячи долларов. Работник сможет уволиться в любой момент, однако может остаться на посту до конца жизни. Проект рассчитан на 120 лет.