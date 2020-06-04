Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » В Швеции появилась "вакансия мечты" с зарплатой в две тысячи долларов

В Швеции появилась "вакансия мечты" с зарплатой в две тысячи долларов

В Швеции появилась "вакансия мечты" с зарплатой в две тысячи долларов
В Швеции появилась вакансия, согласно которой в обязанности сотрудника будет входить только включать и выключать свет на станции Корсвеген в начале и конце рабочего дня, сообщает Sveriges Radio.

По словам авторов проекта, получившего название "Вечная должность", художников Симона Голдина и Якоба Сеннебю, они готовы платить фиксированную зарплату в размере 2,3 тысячи долларов. Работник сможет уволиться в любой момент, однако может остаться на посту до конца жизни. Проект рассчитан на 120 лет.

# В мире
По материалам: ria.ru

Последние новости

Кремль отреагировал на слова Трампа о необходимости нового «ядерного пакта»
Кремль отреагировал на слова Трампа о необходимости нового «ядерного
Трамп передумал бросать армию на бунтующие города
Трамп передумал бросать армию на бунтующие города
Кадыров порассуждал о вреде вышек 5G и чипировании
Кадыров порассуждал о вреде вышек 5G и чипировании
Информационная безопасность России: новые вызовы
Информационная безопасность России: новые вызовы
Эмма Уотсон поддержала акцию против расизма и рассердила пользователей
Эмма Уотсон поддержала акцию против расизма и рассердила пользователей
В США сенаторы придумали новые санкции для «Северного потока-2»
В США сенаторы придумали новые санкции для «Северного потока-2»
В Швеции появилась "вакансия мечты" с зарплатой в две тысячи долларов
В Швеции появилась "вакансия мечты" с зарплатой в две тысячи долларов
Пивовары опасаются снижения качества пива в ЕАЭС из-за техрегламента
Пивовары опасаются снижения качества пива в ЕАЭС из-за техрегламента
Путин пообещал поддержать главу ХМАО Комарову на выборах
Путин пообещал поддержать главу ХМАО Комарову на выборах
Названы три сценария безработицы в России
Названы три сценария безработицы в России
МЧС впервые проверит систему оповещения сразу по всей стране
МЧС впервые проверит систему оповещения сразу по всей стране
Алисия Сильверстоун рассказала о своем карантине: "Мы с сыном принимаем ванну вместе"
Алисия Сильверстоун рассказала о своем карантине: "Мы с сыном

Топ на сегодня

Южная Корея одобрила закупку "Ремдесивира" для лечения COVID-19
Южная Корея одобрила закупку "Ремдесивира" для лечения COVID-19
В Финляндии на сбор урожая ждут работников из России
В Финляндии на сбор урожая ждут работников из России
Коренные народы Амазонии в Эквадоре объявили о ЧС из-за COVID-19
Коренные народы Амазонии в Эквадоре объявили о ЧС из-за COVID-19
Цена нефти Brent превысила $40 за баррель
Цена нефти Brent превысила $40 за баррель
Режиссер и каскадер Чад Стахелски рассказал о работе над "Матрицей 4"
Режиссер и каскадер Чад Стахелски рассказал о работе над "Матрицей 4"

Еще по теме

Открыта вакансия путешественника с зарплатой около 100 тысяч долларов в год
Вакансия января: максимальная зарплата – 574 тысячи рублей
В Швеции начали строить «Северный поток-2»
Вольфганга Пихлера не аккредитуют на Олимпийские игры 2018 в Пхенчхане