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В Швеции предложили вакансию выключателя за две тысячи долларов

В Швеции предложили вакансию выключателя за две тысячи долларовФото: Wikipedia

В шведском городе Гетеборг появилась вакансия на должность выключателя лампочки. Об этом сообщает Sveriges Radio.

По условиям вакансии, сотрудник должен каждые утро и вечер отмечаться о приходе на работу и уходе домой, а также включать и выключать свет на железнодорожной станции. Все остальное время он может тратить по своему усмотрению. За это счастливчику положена зарплата в 21 тысячу шведских крон (около 150 тысяч рублей) в месяц.

Данная вакансия является частью проекта «Вечная занятость» художников Саймона Голдина и Джейкоба Сеннеби. Бюджет проекта лежит в специальном фонде и составляет семь миллионов крон, которых должно хватить на 120 лет трудоустройства.

На вакансию уже откликнулись 175 человек из разных стран. По утверждению художников, они даже готовы посодействовать в трудовой иммиграции подходящего работника. При этом критерии, по которым будет выбран выключатель, не называются.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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