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В США сенаторы придумали новые санкции для «Северного потока-2»

В США сенаторы придумали новые санкции для «Северного потока-2»

Американские сенаторы Тед Круз и Джейн Шейхин разработали законопроект, который предполагает новые санкции против российского газопровода «Северный поток-2». О планах стало известно Bloomberg и Reuters.

Как отмечает сенатор Круз, проект представляет угрозу для национальной безопасности США, поэтому «любой, кто будет задействован в строительстве, может столкнуться с санкциями».

Введенные ранее против «Северного потока-2» санкции, теперь планируется распространить на услуги андеррайтинга, страхования или перестрахования для судов, которые будут задействованы в проекте. При этом ограничительные меры предлагается распространить и на компании, которые могут оказывать услуги по дооснащению трубопрокладчиков.

Кроме того, под санкции попадут порты, которые примут участвующие в строительстве корабли.

Ранее ИА Newstes сообщало, что самарский теплоэнергетический имущественный фонд (СТИФ) стал владельцем судна «Академик Черский», которое считается единственным судном, способным достроить газопровод «Северный поток — 2».

# Политика
По материалам: eadaily.com

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