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В ВГСПУ стартовало обучение специалистов приемных комиссий

В ВГСПУ стартовало обучение специалистов приемных комиссий

В Волгоградском государственном социально-педагогическом университете начался курс подготовки квалифицированных специалистов приемных комиссий, сообщает пресс-служба вуза.

Обучающие семинары проводятся в дистанционном формате.

Обучение проходят 83 человека. Вначале сотрудники приемной комиссии вуза их ознакомят с нормативной документацией, подробно рассмотрят особенности приема в 2020 году, порядок зачисления. Далее пройдут практические занятия, в ходе которых специалисты приемных комиссий научатся работать в специальных компьютерных программах, а также с федеральной информационной системой, личными кабинетами поступающих.

Завершится обучение 18 июня. По его итогам  технические и ответственные секретари пройдут компьютерное тестирование, по результатам которого получат допуск для работы в приемных комиссиях факультетов и институтов университета.

# Общество
По материалам: edu.ru

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