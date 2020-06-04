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Векшин: вопрос о кандидатах на пост главы СБР будет обсуждаться в пятницу

Векшин: вопрос о кандидатах на пост главы СБР будет обсуждаться в пятницу
Вопросы о выдвижении кандидатов на должность президента Союза биатлонистов России (СБР) будут обсуждаться в пятницу на заседании правления организации, после него уже будет ясна конкретика, сказал РИА Новости вице-президент и член правления союза Юрий Векшин.

Внеочередная отчетно-выборная конференция СБР состоится 11 июля в Москве. С 2018 года пост главы организации занимает Владимир Драчев.

# Политика
По материалам: ria.ru

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