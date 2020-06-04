Верить ли в реинкарнацию: реальные истории и мнение церкви, ученых и экстрасенсов

Вадим Карасев

Реинкарнация, или перерождение души, — это то, во что верят многие люди по всему миру. Эксперты расскажут вам о крайне интересных случаях из жизни, которые можно считать доказательством ее существования, а также о мнении церкви и ученых по этому вопросу.

Множество людей верит в то, что после смерти тела душа не уходит в небытие. Согласно таким верованиям, души циркулируют от тела к телу, продолжая бесконечный круг жизни и смерти. Существует как минимум шесть признаков того, что ваша душа прошла реинкарнацию.

Что такое реинкарнация

Не только глубоко верующие и религиозные люди верят в наличие у каждого человека души. В это верят и те, кто сомневается в существовании Бога. По мнению таких людей, у каждого из нас есть некая духовная сущность, которая живет вечно и может существовать без тела. Верующие христиане и мусульмане считают, что душа после смерти попадает в рай или ад, но есть и официальные религии, догматы которых гласят, что душа переселяется. Речь идет, например, о буддизме, даосизме, индуизме.

Есть множество людей, близких к атеизму, которые все равно верят в реинкарнацию и карму. Они верят в наличие души и в то, что человек не умирает полностью, «воскресая» в иной телесной оболочке.

Реальные факты о реинкарнации

Само собой, доказать напрямую факт переселения душ невозможно, однако есть многочисленные истории, которые заставляют поверить в то, что это явление действительно существует.

Например, истории, которые рассказывают некоторые дети своим родителям. Они бывают действительно захватывающими и убедительными. Среди них выделяется история о девочке, которая с самого раннего детства называла себя другим именем и рассказывала маме с папой о своей прошлой жизни. Она упоминала даже свою любимую песню, слова которой действительно удалось найти: эта песня была популярна в Лондоне в 18 веке.

Девочка рассказывала маме с папой, что умерла от того, что у нее закончился воздух и ей было сложно дышать. Также она добавила, что перед смертью ей очень хотелось есть. В тот период в Лондоне действительно был голод. Мама девочки отмечала, что в младенчестве этот ребенок кушал очень много, будто она не могла наесться. Также девочка упоминала остроугольные монеты, на которых был нарисован король. Такие действительно существовали в то время.

Другая история рассказывает о мужчине из США, который вдруг заговорил на шведском языке после комы, а родной английский забыл напрочь. Его родственники и друзья утверждали, что он никогда не слышал шведской речи и не общался близко с людьми этой национальности. Сам мужчина стал называть себя другим именем и сказал, что сейчас не 2001, а 1971 год, и ему 25 лет. Он утверждал, что погиб в автокатастрофе в 43 года и что его зовут Алекс.

Мужчина сообщил, что был рожден в 1946 году, назвал город, в котором он жил, и свое полное имя. Когда его привезли в то место, где он якобы жил, ни у кого не осталось сомнений в том, что его душа действительно переселилась. Он указал на дом, где проживал. Как оказалось, там действительно раньше жил Алекс Нильсон, который затем погиб в автокатастрофе. Эксперты сайта dailyhoro.ru считают эту историю доказательством того, что человек может вспомнить свои прошлые жизни в результате сбоя информационных потоков Вселенной.

Мнение церкви и экспертов в области биоэнергетики

Спорить с фактами и многочисленными задокументированными свидетельствами бесполезно. Реинкарнация существует, но никто не знает, как она работает, а также работает ли она со всеми без исключения. Ученые пока не могут описать это явление: уровень развития техники и научного знания пока не позволяет зафиксировать и описать механизм переселения душ.

В священных писаниях христианства, иудаизма и ислама о реинкарнации ничего не написано. Указывается лишь, что душа человека попадает в рай или в ад, где живет вечно.

Биоэнергетика допускает возможность существования перерождения душ, а воспоминания о прошлых жизнях экстрасенсы и медиумы называют «неразорванной связью с прошлым». Вселенная не идеальна и в ней иногда происходят сбои, поэтому некоторые люди помнят то, что было с ними до рождения. Порой этот сбой такой сильный, что человек словно живет прошлой жизнью, воспринимая ее как текущую.