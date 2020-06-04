Виктория Бекхэм, Лера Кудрявцева и еще 6 звезд, которые удалили грудные имплантаты

Вадим Карасев

Модель Крисси Тейген недавно рассказала о своем решении удалить грудные имплантаты — через 10 лет после увеличения бюста. Звезда прошла тест на COVID-19 и сдала другие анализы на этой неделе, чтобы подготовиться к предстоящей операции. Ее открытость в отношении этой темы была встречена многочисленными словами поддержки от других знаменитостей, включая Иоланду Хадид (она тоже перенесла подобную операцию). Это далеко не единственные звезды, избавившиеся от грудных имплантатов. NEWSTES.RU попросил пластического хирурга рассказать, как проходит такая операция и по каким причинам женщины чаще всего решаются на реэндопротезирование груди.

По статистике пластических хирургов США, 90—95% пациенток, решившись сделать "новую" грудь, спустя 10 лет приходят на повторную операцию по коррекции. Часть из них отказываются от имплантатов. Пластический хирург из Торонто, доктор Джули Кханна, рассказывает, что за последние пять лет количество операций по реэндопротезированию груди в ее клинике выросло на 20%. Одни просто устали от такой "ноши" и хотят вернуть свой прежний размер, а другие, как Лера Кудрявцева, например, столкнулись с осложнениями.

Одно из самых распространенных — это капсулярная контрактура, процесс, при котором человеческое тело отторгает имплантаты. Какой бы современный имплантат ни был, в любом случае вокруг него образуется некая капсула. В редких случаях (риск не превышает 4—5%) она становится толще, чем нужно, и давит на молочную железу. Тогда стоит оперативно удалить имплантат вместе с капсулой,

— рассказывает хирург Андрей Андриевский.

Вторая возможная проблема — разрыв имлантата. Повредить оболочку силиконового имплантата очень сложно — это подтверждают многочисленные ролики в сети, где имплантат рвут, режут и бросают с сотен метров, но он остается целым и невредимым. Под оболочкой находится мягкий эластичный материал, который не вытекает.

Разрыв имплантата может произойти в результате аварии, серьезной травмы. Бывали случаи, когда в ДТП, например, имплантаты работали как подушки безопасности — спасали женщину от сильных повреждений. Если женщину беспокоит разрыв — он виден на УЗИ, — то можно, конечно, сделать повторную операцию,

— говорит Андриевский.

Удаление имплантата происходит под общим наркозом. Такая операция в среднем занимает 1—1,5 часа. Хирург удаляет рубцовую ткань, а сами грудные имплантаты обычно вынимают через те же разрезы, через которые проводилось увеличение груди. В большинстве случаев эта операция сочетается с другой процедурой — подтяжкой, потому что грудь может провисать или опускаться после удаления имплантата.

Удалять имплантаты не разрешено во время обострения хронических заболеваний, девушкам с проблемами со свертываемостью крови, онкологическими заболеваниями, во время беременности и кормления, при диабете декомпенсированного типа, серьезных патологиях сердца и сосудов, почек и печени.

Восстановление примерно такое же, как после маммопластики. Первый месяц нужно носить компрессионное белье — специальный бюстгальтер, который поддерживает неокрепшие ткани молочной железы, позволяя им принять правильную форму и не деформироваться под тяжестью собственного веса. Запрещены физические нагрузки, посещение сауны и солярия, горячие ванны и контрастный душ. Окончательно грудь придет в норму не раньше чем через 3—4 месяца.

Стоимость операции в Москве в среднем составляет 150 тысяч рублей.

Крисси Тейген

Еще в марте мама двоих детей в интервью британскому Glamour призналась, что сделала операцию по увеличению груди, когда ей было 20 лет, чтобы работать моделью, демонстрируя купальники.

Но потом появляются дети, груди заполняются молоком, потом оседают, и теперь у меня проблема,

— сказала она.





Тейген объяснила, что размер бюста ее устраивал, но она хотела "приподнять" его. Спустя 10 лет, весной 2020-го, звезда заявила о желании избавиться от имплантатов.

Имплантаты подходили мне в течение многих лет, но я хотела бы иметь возможность застегнуть платье своего размера, лежать на животе и не чувствовать дискомфорт!

— рассказала звезда в инстаграме.

Вскоре после этого плановые операции были приостановлены в Калифорнии из-за COVID-19, это и нарушило планы модели. Но теперь, когда в некоторых больницах штата пластические хирурги постепенно возобновляют работу, Тейген вернулась к своей идее.

Я вынимаю их. Они много лет прекрасно служили, но я их переросла. Не беспокойтесь обо мне! Все хорошо. У меня по-прежнему будет грудь, только она будет из чистого жира,

— написала она в инстаграме.

Айеша Карри

Подруга Крисси Тейген, шеф-повар, автор кулинарных книг, лицо CoverGirl, телеведущая, модель и актриса Айеша Карри в прошлом году тоже перенесла операцию по удалению имплантатов.





Жизнь меняется, тебе это понравится. Я вытащила свои имплантаты в прошлом году. Они меня тяготили,

— написала она модели.

В прошлом году в интервью Working Mother мама троих детей сказала, что она пожалела о своем решении сделать операцию по увеличению груди после вторых родов.

Тогда у меня была послеродовая депрессия (на свет только появился сын Райан), поэтому я приняла опрометчивое решение. Я хотела просто приподнять грудь, а вышла из операционной с этими большими сиськами, которые я не хотела... У меня была самая плохо сделанная грудь на планете,

— делилась она.

Карри говорит, что никогда больше не будет делать ничего подобного, но твердо верит, что это выбор, который каждая женщина должна сделать для себя.

Если что-то делает тебя счастливым, кого волнует мнение остальных,

— уверена она.

Иоланда Хадид

Иоланда Хадид, мама Беллы и Джиджи Хадид, также поддержала Тейген в комментариях.

Умная девушка,

— написала она.





В прошлом году Хадид рассказала, что удалила грудные имплантаты, которые она поставила еще в начале карьеры. Знаменитость разместила фото в кружевном боди и написала большой пост о том, что побудило ее вернуться к естественности. Оказалось, в 2016 году звезда обнаружила, что силикон из имплантата вытекает в буквальном смысле в ее тело.

Пятьдесят пять, и я улыбаюсь изнутри. Наконец я вернулась к оригиналу 1964 года. Теперь мое тело свободно от грудных имплантатов, филлеров, ботокса и всей остальной ерунды, которая, по мнению общества, делает женщину сексуальной. Но токсичность всего этого едва меня не убила. Ваше здоровье — это ваше богатство, поэтому, пожалуйста, принимайте обоснованные решения, тщательно изучайте информацию, которая поступает от нашей сломанной системы, прежде чем поместить что-то инородное в свое тело,

— написала она.

Мне потребовалось много лет, чтобы исправить некоторые неудачные решения, которые я сделала для себя, прежде чем я, наконец, обрела внутреннюю красоту и приняла себя такой, не оглядываясь на стандарты. Мы должны научиться любить себя и принимать нашу уникальную, единственную в своем роде красоту в любом возрасте. Красота не имеет смысла без здоровья,

— отметила модель.

Виктория Бекхэм

Дизайнер, экс-модель и основательница бьюти-бренда в интервью Allure в 2014 году призналась, что сделала реэндопротезирование груди. Звезда тогда заявляла, что силиконовые имплантаты, вставленные в начале нулевых, были большой ошибкой с ее стороны. По слухам, она решилась на операцию после рождения первенца, сына Бруклина. Увеличила грудь с размера 34А до размера 34DD. Потом она заменила их на более подходящий для ее стройного тела размер, а к моменту зачатия дочери Харпер и вовсе избавилась от них.





Никогда не делайте ничего со своей грудью! Я отрицала то, что сделала, годами. И это было, конечно же, глупо. Все это было признаком моей неуверенности в себе. Принимайте себя такими, какие вы есть!

— призвала она в интервью Vogue UK.

Если бы она могла повернуть время вспять, то, по ее признанию, посоветовала бы себе 10-летней давности "не портить свою грудь".

Хайди Монтаг

Спустя четыре года после операции по увеличению бюста до впечатляющего размера F (наряду с девятью другими бьюти-манипуляциями за один день) у участницы реалити-шоу "Голливудские холмы" на канале MTV начались проблемы со здоровьем. Поэтому в 2013 году звезда решила снова лечь под скальпель.

Я понятия не имела, во что я ввязалась. Не понимала, что это на всю жизнь. Это было очень сложно, как физически, так и эмоционально, духовно, умственно, для моего мужа и для нашей жизни. Имплантаты были слишком тяжелыми для моего тела, и мне все время было больно и некомфортно. Я подумала: "Зачем мне эта большая грудь?"

— вспоминает Хайди.





Теперь она здорова и счастлива. Монтаг говорит, что ее приоритеты изменились, она предпочитает не оглядываться на прошлые ошибки, а учиться на них и двигаться дальше.

Шэрон Осборн

Во время эпизода The Talk в 2011 году Осборн поделилась, что ей удалили грудные имплантаты из-за страха, что начнутся проблемы со здоровьем. Тогда врач сказал ей, что один из ее имплантатов начал протекать.

Однажды утром я проснулась, и одна моя грудь была намного больше, чем другая... Тогда я поняла, что от них нужно избавиться. Мне жаль, что у меня не получилась такая грудь, какую я хотела. Они поместили туда эти огромные баулы, она получилась слишком большая. Это то же самое, что иметь у себя на груди кровать с водяным матрасом. Я ненавижу свою грудь. Я хочу вынуть эти мешки, а потом продать их на eBay,

— рассказала тогда Шэрон, которая пожалела, что легла под скальпель.





Памела Андерсон

В 1994 году актриса увеличила бюст до четвертого размера, а через несколько лет добавила еще немного объема. После, в 1999 году, она решила снова поменять имплантаты. Тогда врачи обнаружили "утечку" в одном из них. В 2016 году, когда Памеле Андерсон было 49 лет, она вовсе отказалась от инородных тел в организме. При этом в интервью британскому журналу Now актриса призналась, что не видит в силиконе ничего плохого.





Я не считаю пластическую хирургию злом. В свое время мне удалось с помощью операции привлечь к себе внимание и сделать карьеру. А вообще иметь большой бюст — это тяжело. Видимых проблем со здоровьем не было, а когда имплантаты удалили, то обнаружили, что один из них деформировался,

— вспоминала она.

Лера Кудрявцева

В декабре 2019 года Лера Кудрявцева попала в больницу. Оказывается, один из грудных имплантатов, установленных 15 лет назад, начал протекать, и жидкость из него проникла в мышечную ткань. Никаких симптомов у телеведущей не было, кроме усталости и быстрой утомляемости.





У меня ничего не болело, ничего не воспалялось, ничего не чувствовала, кроме как "поехала форма" одной груди! УЗИ показывало только скопление жидкости, но не показывало разрыв. Поскольку в имплантате не вода, а каша из геля, вытекал он долго и пропитывал все ткани, которые мне и вычищали 4 часа. 15 лет мой иммунитет боролся с инородным телом в организме, и поэтому я постоянно чувствовала "синдром хронической усталости" (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.),

— написала она в инстаграме.

В итоге Лера в срочном порядке сделала операцию по удалению имплантатов с капсулой и иссечения силикона из тканей.

Я вошла в новый год чистой, как майская роза. Я очень довольна, слава богу, избавилась от этих балконов жутких, — написала тогда Кудрявцева.

По ее словам, ни на один имплантат нет пожизненной гарантии. Звезда призналась, что больше никогда не согласится на увеличение груди. Она заявила, что довольна своими размерами и благодарна за то, что осталась живой и здоровой.



