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Вонзила нож в шею: в Краматорске спасли женщину, которая пыталась покончить с собой на глазах у детей (видео)

Вонзила нож в шею: в Краматорске спасли женщину, которая пыталась покончить с собой на глазах у детей (видео)

Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Краматорске (Донецкая область) полицейские спасли женщину, которая вонзила себе нож в шею по самую рукоятку. Ранее в Киеве патрульные отговорили от суицида парня, который перелез через перила на крыше дома и намотал себе на шею веревку.

Как сообщают в МВД, ЧП произошло в три часа ночи на улице Героев Небесной Сотни — патрульные полицейские приехали по вызову женщины, которая позвонила в полицию, попросив о помощи, однако дверь им так и не открыла.

Единственное, что удалось расслышать полицейским, хозяйка квартиры просила помочь и жаловалась на проблемы в личной жизни. Вместе с ней дома были 16-летняя дочь и 4-летний сын.

«Уговоры открыть дверь длились около 15 минут, а потом патрульные услышали громкий крик. Дочка хозяйки квартиры немедленно бросилась открывать дверь патрульным, поскольку увидела в руках матери нож», — говорится в сообщении.

Когда правоохранители зашли в квартиру, то женщина была без сознания — она истекала кровью, а в ее шею был воткнут нож.

«Пока коллеги успокаивали детей, Александр Савенко и Станислав Шубин надежно зафиксировали голову женщины руками, обездвижили нож с помощью повязки и прижали пальцами сосуд. Удалось временно остановить кровотечение. Патрульные контролировали состояние женщины до приезда медиков», — отметили в МВД.


Пострадавшую отправили в больницу и прооперировали.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Лисичанске патрульные спасли девушку, бросившуюся с моста в воду — этот момент зафиксировала нагрудная камера одного из патрульных.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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