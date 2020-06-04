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ВОЗ оценила ситуацию с распространением коронавируса в Европе

ВОЗ оценила ситуацию с распространением коронавируса в Европе
Текущее улучшение ситуации с COVID-19 в Европе надо использовать для подготовки ко второй волне вируса осенью, заявил директор регионального офиса организации в Европе Ханс Клюге.

"Мы говорим странам: если сейчас ситуация улучшается, это не время праздновать, а время готовиться, и мы должны сейчас готовиться к осени", - заявил он в ходе онлайн-дискуссии "Вакцина от COVID-19: всеобщее достояние или каждый сам за себя? Международное сотрудничество в эпоху пандемии", организованной клубом "Валдай".

Он отметил, что в большинстве европейских стран сейчас наблюдается улучшение ситуации с коронавирусом.


стопкоронавирус.рф.
# В мире
По материалам: ria.ru

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