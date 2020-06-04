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"Все как у людей". В "Царском селе" и в пандемию проверяют экспонаты

"Все как у людей". В "Царском селе" и в пандемию проверяют экспонаты
В государственном музее-заповеднике "Царское село" во время пандемии следят не только за самочувствием сотрудников, но и проводят "профилактические осмотры" экспонатам. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

"Все происходит примерно так, как у людей на профилактическом осмотре. И измерение температуры входит в обязательный перечень", – подчеркивается в аккаунте музея-заповедника в Instagram.

Музейщики производят осмотр Екатерининского дворца раз в неделю. В обычное время такие обходы организуют ежедневно перед закрытием.


Росгвардии, инспектор 74-й пожарной части, дежурный электрик и сотрудник участка кондиционирования не пропускают ни одного зала", – заверили представители "Царского села".

Более того, в каждом помещении измеряют температуру, влажность и уровень освещенности и вносят показатели в специальный журнал. Также проверяется целостность окон, сохранность декора, исправность огнетушителей, осветительных приборов и другого оборудования.

Ранее радио Sputnik сообщало, что российские музеи готовятся принять посетителей в июле.

# В мире / Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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