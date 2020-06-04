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Youtube заблокировал ролик, призывающий голосовать за поправки

Youtube заблокировал ролик, призывающий голосовать за поправки

Популярный видеохостинг Youtube заблокировал провокационный ролик, агитирующий голосовать за поправки в Конституцию РФ, сообщает Газета.ru. 

Медиагруппа "Патриот" — авторы видео под названием «Почему поправки к Конституции России — это важно» использовали образ однополой пары, усыновляющей ребёнка из детского дома, тем самым показывая важность принятия пакета поправок, содержащего в том числе поправку к 72-й статье Конституции РФ, которая закрепляет образ "традиционной семьи".

Ролик сразу получил широкий общественный резонанс, однако вскоре был заблокирован модераторами сервиса за нарушения правил Youtube из-за дискриминационных высказываний. Также большое количество активистов призвало блокировать данное видео и на других порталах и сервисах.

Напомним, всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдёт 1 июля, в связи с этим россиян активно информируют о грядущем плебисците. 

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# Политика / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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