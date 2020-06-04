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Захарова оценила ситуацию с вывозом россиян из-за границы

Захарова оценила ситуацию с вывозом россиян из-за границы

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


С конца мая в российские загранучреждения обратились около 25 тысяч россиян, которые находятся за границей, с просьбой вывезти их на Родину, рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Об этом сообщает РИА «Новости».

«На конец мая в российские загранучреждения с просьбой о вывозе обратились около 25 тысяч человек. Списки делаются порталом госуслуг, но при этом и российские загранучреждения находятся на связи с нашим ведомством, с Минкомсвязью, ведут работу по выверке, сверке этих заявлений», — сказала Захарова в ходе брифинга.

Она добавила, что количество людей, которым необходима помощь с возвращением на Родину, может увеличиться, в частности, после завершения учебного года.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта приостановила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами, кроме вывозных, грузовых, почтовых, гуманитарных рейсов. Также исключение составили перегоны пустых самолётов, транзитные полёты с посадкой в России для дозаправки или смены экипажа, а также полёты, осуществляемые по отдельным решениям Правительства.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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