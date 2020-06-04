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Законность карантина в Украине оспорили в Конституционном суде

Законность карантина в Украине оспорили в Конституционном суде

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

В Конституционный суд Украины поступило представление Верховного Суда о конституционности карантина, введенного 12 марта Кабинетом министров в связи с пандемией коронавируса.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КСУ.

«Сегодня, 4 июня 2020 года, в Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление Верховного Суда относительно конституционности установления ограничений на время карантина, предусмотренных положениями отдельных нормативно-правовых актов, принятых Кабинетом министров Украины и Верховной Радой Украины», — говорится в сообщении.

Уточняется, что субъект права на конституционное представление просит проверить на соответствие Конституции Украины подпункты 5, 6, 7, 14 пункта 3, абзац шестой пункта 6 постановления Кабинета министров Украины «Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID -19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и этапов ослабления противоэпидемических мероприятий» от 20 мая 2020 года № 392.

Также суд просят проверить пункты 10, 17 Порядка осуществления противоэпидемических мероприятий, связанных с самоизоляцией, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины от 20 мая 2020 года № 392, части первую и третью статьи 29 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» от 14 ноября 2019 года № 294-их; абзац девятый пункта 2 раздела 11 «Заключительные положения» Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» от 13 апреля 2020 года № 553-ІХ.

Другими словам, Пленум Верховного Суда просит КСУ проверить, не были ли нарушены:

- право на свободу передвижения (в Верховном суде отмечают, что оно может быть ограничено только законом, а не актом Кабмина);

- право покидать территорию Украины (в Конституции регламентирована обязанность государства гарантировать выезд, в ВС считают, что ограничения авиаперевозок и закрытие пунктов пропуска через границу нарушают эти гарантии);

- право на мирные собрания (в ВС указывают, что оно может быть ограничено только судом в интересах нацбезопасности, а не Кабмином);

- равенство прав и свобод (ВС считает нарушением этого принципа ограничения для людей, достигших 60 лет, а также разрешение работать отдельным предпринимателям).

Также в Верховном суде считают, что введенное в законе о бюджете временное ограничение на бесспорное списание средств государственного и местных бюджетов по решению суда ведет к неисполнению судебных решений, что противоречит Конституции.

Напомним, сейчас в Украине действует адаптивный карантин — решение о смягчении или усилении ограничений принимает местная власть с учетом эпидситуации в регионе.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на утром четверга, 4 июня, в Украине подтверждены 25 411 случаев заболевания COVID-19. При этом зафиксирован рекорд по количеству тех, кто оправился от коронавируса, — 602 человека, а также антирекорд по количеству заболевших — 588.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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