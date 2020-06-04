Жена Малкина увидела зависть россиян к американцам
Жена нападающего клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинс" Евгения Малкина Анна Кастерова заявила, что те россияне, которые считают Соединенные Штаты врагом для России, попросту завидуют американцам.
В интервью "Спорт-Экспрессу" она отметила, что не понимает такой реакции, поскольку сама находится в США и не видит сильного политического противостояния между двумя странами. В то же время, признает Кастерова, существуют нерешенные политические вопросы.
Журналистка добавила, что ее супруг "очень уважает" президента России и проводит с ним вместе время на льду, когда посещает родную страну. Кроме того, он любит Магнитогорск и помогает ему.
Как сообщал Ruposters, ранее Малкин рассказал о сложностях самоизоляции в Майами и поделился способами поддерживать себя в форме.