Жена Малкина увидела зависть россиян к американцам

Вадим Карасев

Жена нападающего клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинс" Евгения Малкина Анна Кастерова заявила, что те россияне, которые считают Соединенные Штаты врагом для России, попросту завидуют американцам.

В интервью "Спорт-Экспрессу" она отметила, что не понимает такой реакции, поскольку сама находится в США и не видит сильного политического противостояния между двумя странами. В то же время, признает Кастерова, существуют нерешенные политические вопросы.

Америка разве – враг России? Да, у стран есть какие-то нерешенные политические вопросы. Но это две огромные державы. Опять же, здоровая конкуренция. Может быть, люди, которые так говорят, чувствуют к американцам какую-то зависть.

Журналистка добавила, что ее супруг "очень уважает" президента России и проводит с ним вместе время на льду, когда посещает родную страну. Кроме того, он любит Магнитогорск и помогает ему.

Как сообщал Ruposters, ранее Малкин рассказал о сложностях самоизоляции в Майами и поделился способами поддерживать себя в форме.