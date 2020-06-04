Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Жена Малкина увидела зависть россиян к американцам

Жена Малкина увидела зависть россиян к американцам

Жена нападающего клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинс" Евгения Малкина Анна Кастерова заявила, что те россияне, которые считают Соединенные Штаты врагом для России, попросту завидуют американцам.

В интервью "Спорт-Экспрессу" она отметила, что не понимает такой реакции, поскольку сама находится в США и не видит сильного политического противостояния между двумя странами. В то же время, признает Кастерова, существуют нерешенные политические вопросы.

Америка разве – враг России? Да, у стран есть какие-то нерешенные политические вопросы. Но это две огромные державы. Опять же, здоровая конкуренция. Может быть, люди, которые так говорят, чувствуют к американцам какую-то зависть.

Журналистка добавила, что ее супруг "очень уважает" президента России и проводит с ним вместе время на льду, когда посещает родную страну. Кроме того, он любит Магнитогорск и помогает ему.

Как сообщал Ruposters, ранее Малкин рассказал о сложностях самоизоляции в Майами и поделился способами поддерживать себя в форме.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Индийские военные пройдут по Красной площади в День Победы
Индийские военные пройдут по Красной площади в День Победы
В пятницу состоится встреча высокого уровня в рамках Союзного государства
В пятницу состоится встреча высокого уровня в рамках Союзного
Играет на снижение. Нефть дешевеет из-за неопределенности заседания ОПЕК+
Играет на снижение. Нефть дешевеет из-за неопределенности заседания
Финал Лиги чемпионов-2019/20 может пройти в России
Финал Лиги чемпионов-2019/20 может пройти в России
Жена Малкина увидела зависть россиян к американцам
Жена Малкина увидела зависть россиян к американцам
Создан антибиотик, побеждающий все бактерии
Создан антибиотик, побеждающий все бактерии
Векшин: вопрос о кандидатах на пост главы СБР будет обсуждаться в пятницу
Векшин: вопрос о кандидатах на пост главы СБР будет обсуждаться в
Ридли Скотт рассказал о съемках культовой сцены в фильме "Чужой"
Ридли Скотт рассказал о съемках культовой сцены в фильме "Чужой"
Басиста Nirvana затравили за поддержку Трампа в борьбе с протестующими
Басиста Nirvana затравили за поддержку Трампа в борьбе с протестующими
5 июня 2020 года — начало коридора затмений. Советы астролога Анжелы Перл
5 июня 2020 года — начало коридора затмений. Советы астролога Анжелы
В Минобороны рассказали об оборудовании строящегося медцентра в Воронеже
В Минобороны рассказали об оборудовании строящегося медцентра в
Армию Хафтара отбросили от Триполи
Армию Хафтара отбросили от Триполи

Топ на сегодня

В Минздраве рассказали о симптомах COVID-19 у пожилых людей
В Минздраве рассказали о симптомах COVID-19 у пожилых людей
Ситуацию с коронавирусом в ряде российских регионов посчитали напряженной
Ситуацию с коронавирусом в ряде российских регионов посчитали
Известно, почему люди со II группой крови чаще заражаются COVID
Известно, почему люди со II группой крови чаще заражаются COVID
В ВОЗ прокомментировали данные о лечении COVID-19 витаминами
В ВОЗ прокомментировали данные о лечении COVID-19 витаминами
Расширен список товаров для борьбы с Covid-19, ввозимых в ЕАЭС беспошлинно
Расширен список товаров для борьбы с Covid-19, ввозимых в ЕАЭС

Еще по теме

"Патриот России". Супруга Малкина о критике мужа из-за гражданства США
Анна Кастерова рассказала о конфликте Евгения Малкина и Александра Овечкина в юности
В сети поспорили из-за правильности написания имени Малкина на Кубке Стэнли
Анна Кастерова рассказала о семейной жизни с Евгением Малкиным и коронавирусе в США