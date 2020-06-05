10 причин, по которым нельзя заниматься сексом во время месячных

Влада Некрасова

Многочисленные споры по поводу того, можно ли заниматься сексом во время месячных не утихают. Многие девушки скептически относятся к данной затее и всячески стараются избегать интимных отношений во время критических дней. Да и ведущие гинекологи пришли к мнению, что с интимными отношениями в «красные дни календаря» стоит повременить. Почему? Расскажем об этом в данном материале.

Распространенные мифы

Многочисленные разговоры на тему «женских» дней породили множество мифов, благодаря которым девушки, ровно как и представители сильного пола, поверили в то, что секс во время менструации – чуть ли не самое лучшее, что может с ними произойти. Однако это не совсем так. И вот почему.

Причины, по которым не стоит заниматься сексом во время месячных

Миф №1. Заниматься сексом во время критических дней в душе совершенно безопасно. Сама по себе вода не обладает дезинфицирующими свойствами. Более того, она создает благоприятные условия для перемещения вредоносных бактерий.Миф №2. Во время месячных можно обойтись без специальных смазок. Нет, нельзя! Менструальная кровь не обладает никакими эластичными компонентами.Миф №3. Секс во время месячных ничем не отличается от обычного секса. Еще как ощущается! Во-первых, главное отличие – чисто эстетическая сторона процесса, во-вторых, раскрытие шейки матки в такие дни существенно влияет на ощущения, как мужчины, так и женщины.Миф №5. Болезненные ощущения становятся менее заметными. Достаточно спорное утверждение, потому как организм каждой девушки – индивидуален. Кто-то действительно отмечает снижение болевого порога в момент интимной близости, а кто-то напротив, чувствует обострение проблемы. Конечно, мировыми специалистами научно доказано, что в момент оргазма выделяются гормоны, которые имеют свойство снижать болевой порог. Но ведь до этого оргазма должно пройти определенное время, не так ли? И где гарантия, что он непременно наступит?Миф №6. Все мужчины обожают такой секс. Не понятно, кто первый запустил эту «утку» в массы, но факт остается фактом, девушки ухватились за это утверждение, словно за спасательный круг. Да, действительно, наступление критических дней не убьет сексуальное желание мужчины, который уже настроился на интим. Но и говорить о том, что именно это обстоятельство его дико заводит – по меньшей мере, глупо.Миф №7. Забеременеть в первые дни менструации невозможно. Кстати, многие пары на собственном опыте убедились в нелепости данного суждения, увидев две полоски на тесте. Все дело в том, что отследить фолликулярное созревание достаточно тяжело. А значит, и быть уверенным на 100%, что зачатие не произойдет – нельзя. Действительно, вероятность наступления беременности в это период низкая, но никак нельзя утверждать, что риск отсутствует полностью.

Как правило, решение о том, иметь ли интимную близость во время критических дней или не иметь – принимается исключительно самой парой, предварительно взвесив все аргументы за и против. И если после всех услышанных, просмотренных и прочитанных преимуществ подобного секса ты все еще сомневаешься в правильности принятого решения, то позволь привести в противовес всем «за» следующие факты.

Точка зрения специалистов

Секс в эти дни способен спровоцировать серьезные нарушения цикла. Части эндометрия, которые должны выводиться с менструальной кровью, в результате полового акта остаются в женском лоне. Это может приводить к застою, и как следствие, стать причиной женской аменореи, либо же наоборот, спровоцировать более обильные выделения.Возможное бесплодие. Во время полового акта менструальная кровь не может выходить беспрепятственно, по понятным причинам. Следовательно, ей ничего не остается, как искать другие выходы. И чаще всего ими становятся маточные тубы. А это уже грозит непроходимостью и различными воспалениями, которые требуют оперативного вмешательства с частичным или полным удалением труб.Риск инфицирования болезнетворными бактериями. Ведь именно во время критических дней шейка матки находится в полураскрытом состоянии, чтобы сгустки крови могли беспрепятственно выйти наружу. Ну, а многочисленные инфекции – зайти, соответственно.Зрелище не для слабонервных. Кто бы что ни говорил, но картина соития во время критических дней выглядит совершенно не эстетично. Кстати, некоторые представители сильной половины человечества теряют сознание при виде крови. Тебе это нужно?Травмы шейки матки. Именно этот женский орган невероятно уязвим во время менструации. А слишком активные фрикции и глубокое проникновение может отразиться губительным образом на женском здоровье.Опасность для мужского здоровья. Женские выделения в эти дни могут таить в себе серьезную опасность для ее полового партнера. Особенно если девушка имеет не пролеченные инфекции, которые могут серьезно угрожать мужской микрофлоре.Возникновение острой боли. Нередко сами фрикции могут спровоцировать появление достаточно болезненных ощущений. Даже если до начала самого секса девушка чувствовала себя более-менее сносно.Непривычный запах. Даже при тщательном соблюдении режима гигиены, запах женщины существенно меняется во время критических дней. И мужчины, на интуитивном уровне, безошибочно это улавливают. Вот только далеко не всегда новый аромат партнерши будит в них животную страсть.Невозможность расслабиться и насладиться процессом. Причем это касается обоих партнеров. Мысли девушки бесконечно блуждают в голове, вызывая особое беспокойство по поводу всего происходящего. А мужчина максимально сосредоточен на том, чтобы не допустить ни одного неловкого движения, которое может навредить любимой. И тут уж не до скорого оргазма.Религиозные мотивы. Некоторые конфессии не одобряют подобных «проявлений любви». Более того, девушки в эти дни считаются «грязными» и не имеют права переступать порог храма, не говоря уже о том, чтобы предаваться плотским утехам. А на мужчин-мусульман и вовсе может быть наложен штраф в виде кругленькой суммы, за неспособность устоять перед женскими чарами во время критических дней.

Ведущие гинекологи не озвучивают однозначный запрет на занятия любовью во время критических дней, но вместе с тем придерживаются точки зрения, что с сексом в эти дни все же стоит повременить. Врачи особенно рекомендуют воздержаться в этот период времени от сексуальных игр в следующих случаях:

Слишком обильные выделения;Ярко выраженный болевой синдром;Наличие одного или нескольких заболеваний у кого-либо из партнеров;Отсутствие оптимальных условий для секса;Отсутствие средств контрацепции.