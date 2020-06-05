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6 июня к Земле приблизится опасный астероид. О чем говорят ученые и астрологи?

6 июня к Земле приблизится опасный астероид. О чем говорят ученые и астрологи?

6 июня к нашей планете в очередной раз приблизится астероид, который ученые называют потенциально опасным. Эксперты расскажут вам о том, какова вероятность столкновения.

Если верить лунному календарю, 6 июня может оказаться довольно трудным днем. Усугубить ситуацию могла бы опасность столкновения Земли с астероидом, однако астрономы сообщают, что вероятность этого крайне мала, и к апокалипсису такая «космическая авария» точно не приведет.


Что это за астероид

Название этого астероида — «2002 NN4». Размер его достаточно велик, но не настолько, чтобы внушать ужас. Речь идет о нескольких сотнях метров в диаметре — от 200 до 600. Такое небесное тело при столкновении с Землей не уничтожит всё живое, но такого размера будет достаточно для того, чтобы оставить огромные разрушения в области приземления либо вызвать мощное цунами при попадании в океан.

Потенциально опасным его считают именно из-за размеров, однако у него есть некоторые особенности, благодаря которым он выделяется среди других своих небезобидных «собратьев».

Чем опасен этот астероид


Во-первых, он пролетит относительно близко к Земле по космическим меркам. Речь идет о расстоянии, примерно в 10-13 раз превышающем расстояние от Земли до Луны. Такие астроиды пролетают около нас с завидной регулярностью, но «2002 NN4» — не совсем обычное небесное тело.

Его орбита пролегает прямо через орбиту Земли, но с небольшим опережением. Более того, он будет пролетать мимо Луны, из-за чего магнитное поле нашего спутника может сместить и скорректировать орбиту астероида, направив его прямо на нас. Это вторая причина считать его опасным гостем.

Третья причина — его скорость. Он движется немногим быстрее Земли — его скорость превосходит скорость нашей планеты примерно на 20 %. Орбиты этих небесных тел соприкасаются под малым углом, что повышает вероятность роковой встречи в будущем.

Астрологи также выразили свои опасения по поводу приближающегося астероида. Они считают, что его появление может привести к вспышкам гнева, ярости и ревности у многих людей. Сближение астероида с Землей произойдет 6 июня в 6:20 утра по московскому времени. Утро этого дня может быть не самым приятным. Старайтесь не критиковать близких и не давать никому непрошеных советов.

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По материалам: dailyhoro.ru

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