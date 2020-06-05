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"Аврора" планирует на 6 июня вывозной рейс с россиянами из Бангкока

"Аврора" планирует на 6 июня вывозной рейс с россиянами из Бангкока
Авиакомпания "Аврора", входящая в группу "Аэрофлот", 6-7 июня 2020 года планирует доставить россиян вывозным рейсом из Бангкока во Владивосток, сообщает перевозчик.

"Данный рейс организуется по распоряжению правительства РФ в целях возвращения российских граждан на территорию России и будет выполнен после получения соответствующих разрешений от авиационных властей. Рейс будет выполнен на самолетах Airbus А319 в компоновке салона 128 пассажирских кресел", - говорится в сообщении.

Рейс 5487 вылетит из Бангкока 6 июня в 23.40 местного времени (19.40 мск), прилетит во Владивосток на следующий день 7 июня в 11.00 местного времени (04.00 мск).


Токио – 9 июня, и с Пхукета – 10 июня.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

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# Экономика
По материалам: ria.ru

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