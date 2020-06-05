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Автоэксперт назвал шесть признаков "надежной" АЗС

Автоэксперт назвал шесть признаков "надежной" АЗС
Эксперт издания "За рулем" Сергей Зиновьев назвал шесть признаков "надежной" автозаправочной станции, где минимален риск приобрести некачественное топливо.

В частности, по его словам, необходимо обращать внимание на известность бренда АЗС. "Крупным сетям известных брендов наибольшее доверие — они пекутся о репутации", - отметил Зиновьев. Чистая территория заправки, наличие на ней современного оборудования и отзывчивого персонала также имеют значение, указал эксперт.

Еще одним признаком "надежной" АЗС являются цены на топливо, которые не отличаются от привычных в меньшую сторону на два–три рубля. По словам Зиновьева, также признаком "надежности" заправки является наличие паспортов (не ксерокопий) на топливо с актуальными датами.


Среди других признаков эксперт назвал продажу на АЗС различных сопутствующих товаров, а также частую заправку дальнобойщиками.

# Россия
По материалам: ria.ru

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