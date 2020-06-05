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Байден определился: 15% американцев — это не очень хорошие люди

Байден определился: 15% американцев — это не очень хорошие люди

Около 15% американцев являются «не очень хорошими людьми». Такое заявление сделал бывший вице-президент США Джозеф Байден, которого считают наиболее вероятным соперником нынешнего президента США Дональда Трампа на грядущих выборах в ноябре. Об этом сегодня, 5 июня, сообщило агентство Bloomberg.

Во время беседы со своими сторонниками из числа чернокожих на форуме, посвященном проблемам борьбы с расизмом, Байден подверг критике Трампа, отметив, что его деятельность ведет к расколу общества. По словам Байдена, «значительное большинство» американцев — это достойные люди, которые хотят блага для своей страны. А вот от 10% до 15% граждан являются «не очень хорошими людьми».

Как сообщало ИА Newstes , на фоне волнений в США, которые начались после убийства негра полицией в Миннеаполисе и идут уже десятые сутки, стали модными акции «солидарности и покаяния» белой либеральной общественности перед потомками тех, кто пострадал от рабства и политики апартеида.

Национальный съезд Демократической партии США, на котором Байдена, как ожидается, назовут кандидатом в президенты, пройдет 17—20 августа в Милуоки (штат Висконсин). На 28 августа в США намечен и «марш на Вашингтон», который организует известный чернокожий проповедник Альфред Шарптон в память о крупнейшем антирасистском марше солидарности, проведенном в США доктором Мартином Лютером Кингом в 1963 году.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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