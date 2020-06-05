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Билл Гейтс назвал глупой и дикой теорию о глобальном чипировании

Билл Гейтс назвал глупой и дикой теорию о глобальном чипировании

Основатель корпорации Microsoft, миллиардер Билл Гейтс на встрече с представителями прессы развеял слухи о его возможном участии в заговоре по чипизации населения планеты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Business Insider.

Слухи о готовящемся вживлении чипов под кожу для управления людьми ходят по сети интернет давно. А с началом эпидемии коронавируса роликов и постов в соцсетях, посвященных этой теме, стало еще больше. В России конспирологической теорией озаботились даже известные общественные деятели, а передачи о грядущей поголовной чипизации стали выходить на телевидении.

Многие стали связывать вакцинацию от коронавируса как удобный предлог для введения вместе с прививкой микрочипов, чтобы потом следить за людьми. Как считают сторонники теории всемирного заговора, самое непосредственное отношение к этому имеет благотворительный фонд Билла и Мелинды Гейтс. Из средств этой организации финансируются исследования ученых по производству вакцин и лекарств. В 2018-2019 годах фонд профинансировал почти 10% бюджета ВОЗ.

Билл Гейтс не стал опровергать обвинения в свой адрес, а лишь заявил, что «никогда не занимался микрочипами». По его мнению, опровергнуть то, что настолько «глупо и дико», почти невозможно.

Напомним, в январе этого года миллиардер пожертвовал 10 млн долларов на борьбу с коронавирусом.

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По материалам: u-f.ru

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