Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Билли Айлиш рассказала об отношениях с молодыми людьми

Билли Айлиш рассказала об отношениях с молодыми людьми
Американская певица Билли Айлиш в интервью журналу British GQ рассказала об отношениях с молодыми людьми, а также снова подняла тему принятия себя и еще раз объяснила, почему предпочитает носить свободную одежду.

"Сейчас будет сенсация: я никогда не чувствовала себя желанной, и мои бывшие парни никогда не способствовали тому, чтобы я это ощущала. Никто из них. Для меня это всегда было большой проблемой, что я физически никого не привлекала", – призналась Билли.

Проблемы в личной жизни, хотя обладательнице пяти премий "Грэмми" всего 18 лет, – еще одно объяснение того, почему она предпочитает носить мешковатые футболки, штаны и костюмы (ранее Айлиш объясняла, что выбрала такой стиль, так как не смогла смириться с троллингом в Сети после того, как однажды опубликовала свои фотографии в купальнике и майке.– Прим.ред.).


"Я одеваюсь так, как одеваюсь, потому что мне не нравится задумываться о том, как вы, ребята, да и кто угодно, судите человека только по его внешности и фигуре. Но это не значит, что однажды я не надену майку, как делала это раньше", – заявила Билли Айлиш.

По ее словам, иногда она ловит себя на мысли, что сама себя загнала в ловушку, создав такой неоднозначный стиль: то она одевается как мальчик, а иногда как "неотесанная девчонка".

"Иногда, мне кажется, что люди совсем не видят во мне женщину", – считает исполнительница.

В беседе певица разоткровенничалась и призналась, что давно ни с кем не встречалась. Билли Айлиш знает, что когда-нибудь у нее будет молодой человек, но сейчас она не может представить себя рядом с кем-то. Ее пока никто не привлекает, но она не переживает из-за этого. Айлиш называет свое одиночество своеобразным "допингом".

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

Последние новости

В Госдуме прокомментировали высылку дипломатов из Чехии
В Госдуме прокомментировали высылку дипломатов из Чехии
Новый алгоритм позволяет создать индивидуальную модель электрической активности сердца
Новый алгоритм позволяет создать индивидуальную модель электрической
6 июня к Земле приблизится опасный астероид. О чем говорят ученые и астрологи?
6 июня к Земле приблизится опасный астероид. О чем говорят ученые
Скончался актер Михаил Кокшенов — ему было 83 года
Скончался актер Михаил Кокшенов — ему было 83 года
В Москве более 70 тысяч учителей воспользовались ресурсом «Классный руководитель online»
В Москве более 70 тысяч учителей воспользовались ресурсом «Классный
Чехия объявила двух сотрудников посольства РФ персонами нон грата
Чехия объявила двух сотрудников посольства РФ персонами нон грата
Доктор Мясников предупредил о новых «сюрпризах» коронавируса
Доктор Мясников предупредил о новых «сюрпризах» коронавируса
Сервис Okko подготовил мультимедийную коллекцию ко дню рождения Пушкина
Сервис Okko подготовил мультимедийную коллекцию ко дню рождения
Билли Айлиш рассказала об отношениях с молодыми людьми
Билли Айлиш рассказала об отношениях с молодыми людьми
Ким Кардашьян хочет переехать в другой дом, чтобы пожить отдельно от Канье Уэста
Ким Кардашьян хочет переехать в другой дом, чтобы пожить отдельно от
В Кремле оценили возможность национализации «Норникеля»
В Кремле оценили возможность национализации «Норникеля»
Россиян предупредили о мошенниках, использующих ситуацию с коронавирусом
Россиян предупредили о мошенниках, использующих ситуацию с

Топ на сегодня

В США умерла последняя получательница пенсии ветерана Гражданской войны
В США умерла последняя получательница пенсии ветерана Гражданской
Эрдоган отказал Хафтару в праве быть за столом переговоров по Ливии
Эрдоган отказал Хафтару в праве быть за столом переговоров по Ливии
США выделили ряду стран $180 миллионов на приобретение аппаратов ИВЛ
США выделили ряду стран $180 миллионов на приобретение аппаратов ИВЛ
Иран и Китай обвинили в попытках хакерской атаки на Трампа и Байдена
Иран и Китай обвинили в попытках хакерской атаки на Трампа и Байдена
В Южной Корее прокуратура запросила ордер на арест фактического руководителя Samsung
В Южной Корее прокуратура запросила ордер на арест фактического

Еще по теме

Билли Айлиш объяснила, почему носит мешковатую одежду
Билли Айлиш рассказала об отсутствии к ней сексуального интереса у бывших
Билли Айлиш объяснила, почему перестала читать комментарии в Instagram
Билли Айлиш затравили за съемки в купальнике