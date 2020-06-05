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Билли Айлиш рассказала об отсутствии к ней сексуального интереса у бывших

Билли Айлиш рассказала об отсутствии к ней сексуального интереса у бывшихБилли АйлишФото: Kevin Winter / Getty Images for RADIO.COM

Американская певица Билли Айлиш призналась, что никогда не чувствовала себя физически желанной со стороны бывших бойфрендов. Она рассказала об отсутствии к ней сексуального интереса в интервью британскому изданию GQ.

«Вот тебе бомба: я никогда не чувствовала себя желанной. Мои прошлые бойфренды никогда не заставляли меня себя так чувствовать. Ни один из них. И то, что я никогда не чувствовала физического желания от кого-то, очень сильно повлияло на мою жизнь. Поэтому я одеваюсь так, как одеваюсь, я просто не люблю думать о том, как вы, ребята, все вы, оцениваете это, смотрите на размеры», — заявила 18-летняя Айлиш.

Певица добавила, что при этом может в любой момент решиться надеть другую, более открытую одежду, и уже делала так: «Я так уже сделала, и внезапно мои сиськи — в трендах Twitter. Но это нормально — смотрится ведь хорошо».

«Иногда я одеваюсь как мальчик, иногда — как моднявая девочка. А иногда я чувствую себя в западне из-за образа, который создала, потому что мне начинает казаться, что люди не видят во мне женщину. То видео с тура как раз об этом, я в нем говорю: смотрите, под моими одеждами есть тело, которое вы не увидите», — объяснила исполнительница.

В марте во время живого выступления Айлиш показала короткометражный фильм, в котором она раздевается в знак протеста против бодишейминга. 27 мая артистка опубликовала полную версию.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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